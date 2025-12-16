আট ক্লাবের অবনমন, নতুন সূচি দেবে বিসিবি

প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ করছে বিসিবি।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি আজ অবনমন হওয়া আট ক্লাবের নাম ঘোষণা করেছে। ওয়াকওভারের কারণেই মূলত সেই আট ক্লাবকে দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘এ’ ও ‘বি’ গ্রুপে চারটি করে দলে ভাগ করা হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, গাজী টায়ার্স ক্রিকেট একাডেমি, অ্যাম্বার স্পোর্টিং ক্লাব ও কলাবাগান ক্রীড়াচক্র। খেলাঘর সমাজকল্যাণ সমিতি, সূর্যতরুণ ক্লাব, কাকরাইল বয়েজ ক্লাব, ওরিয়েন্ট স্পোর্টিং ক্লাব রয়েছে ‘বি’ গ্রুপে।
২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ১১ ডিসেম্বর সেই ২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম দুই রাউন্ডের সূচি প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু আট ক্লাব অংশ নেয়নি। নানা বিতর্কের মধ্যে পরশু শুরু হয়েছে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। তাতে অংশ নিয়েছে ১২ দল। ২০২৫-২৬ মৌসুমে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে কোনো রেলিগেশন লিগ হবে না। ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের ম্যাচ খেলার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দল যদি ম্যাচে অংশ নিতে না পারে এবং ওয়াকওভার দেয়, তাহলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে। সেই রেলিগেশন আগামী মৌসুম থেকে কার্যকর হবে। অবনমনে যাওয়া দলগুলো ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগে অংশ নেবে। যে ১২ ক্লাব বাকি রইল, তাদের নিয়ে সিসিডিএম একটা বৈঠক করবে। নতুন সূচি ঘোষণার পর দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ছয়টি করে দল খেলবে।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরুর আগে ১৩ ডিসেম্বর দুই রকম দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া ক্লাবের প্রতিনিধিরা বিসিবি একাডেমি ভবনের সামনে অংশ নিলেন ট্রফি উন্মোচনে। অন্য দিকে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ক্রিকেটাররা ছিলেন আন্দোলনে ব্যস্ত। ২০ দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১২ দল। গতকালের এই ঘটনা নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটাররা। অথচ গতকাল অনেক ক্রিকেটারকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ডিভিশনের অনেক ক্রিকেটার বিসিবিতে তাদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, যেটি তাদের অধিকার, এবং যার যৌক্তিক কারণও আছে। অথচ সেই ক্রিকেটারদের গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে যদিও একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।’ এবার আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণার পর ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বরের ম্যাচগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে।