বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

তিন বছর পর টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপ বাদে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে যেন সাক্ষাৎই হয় না পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার। ওয়ানডেতে সর্বশেষ সিরিজ খেলেছে ৬ বছর আগে। টি-টোয়েন্টিতেও তা-ই। ৩ বছর আগে এশিয়া কাপের ফাইনালের পর আবারও সেই এশিয়া কাপে মুখোমুখি হচ্ছে তারা।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সুপার ফোরের লড়াইটি শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়। দুই দলের জন্য ম্যাচটি বাঁচা-মরার। কারণ, হারলে কার্যত শেষ হয়ে যাবে ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা। সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারের মুখই দেখেছে তারা।

গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচের প্রতিটিতে জয় পেলেও সুপার ফোরের শুরুতে বাংলাদেশের কাছে হেরে যায় শ্রীলঙ্কা। সেই হার ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোয় চোখ অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কার, ‘আমরা সবাই জানি ম্যাচটি আমাদের জিততেই হবে। বাংলাদেশের বিপক্ষে বাজেভাবে হেরেছি আমরা। সেই হার ভুলে আমাদের সামনে এগোতে হবে। বাকি দুটি ম্যাচ যদি জিতি, তাহলে সহজেই ফাইনালে যেতে পারব।’

পাকিস্তানের ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহান অবশ্য শ্রীলঙ্কাকে হারাতে আত্মবিশ্বাসী। পরশু ভারতের কাছে ৬ উইকেটে হারলেও ফাইনালে খেলার স্বপ্ন দেখছেন তিনি, ‘যেভাবে আমরা ভারতের বিপক্ষে ব্যাটিং করেছি, ছেলেরা খুবই আত্মবিশ্বাসী। শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে আমরা ম্যাচটি জিতব। কারণ, এটি আমাদের জন্য বাঁচা-মরার লড়াই। প্রস্তুতি আমাদের দুর্দান্ত। সবাই চায় ভারতের বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে।’

গতকাল কোনো ম্যাচ না থাকায় সব দল পেয়েছে বিশ্রাম। শ্রীলঙ্কা অবশ্য বাড়তি বিশ্রাম পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে খেলতে হবে এক দিনের বিরতি নিয়েই।

