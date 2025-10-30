বাংলাদেশের সিরিজ হারে নিজেকেই দুষছেন তামিম

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হেরে আগেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকতে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিটা অবশ্যই জিততে হতো। কিন্তু আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হারল বাংলাদেশ। সিরিজটাও হাতছাড়া করলেন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা।
চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ম্যাচের শেষে ১৬ রানের কম লক্ষ্য পেয়েছিল বাংলাদেশ। ১৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে শেষ ৩ ওভারে স্বাগতিকদের দরকার ছিল ৩৩ রান। উইকেটে তখন সেট ব্যাটার তানজিদ তামিম। যিনি ৪৪ রানে জীবন পেয়ে ৬১ রানের ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু ১৮তম ওভারের প্রথম বলে রোমারিও শেফার্ডের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কাট করতে গিয়ে তামিম ক্যাচ তুলে দিলেন থার্ড ম্যানে দাঁড়িয়ে থাকা ব্র্যান্ডন কিংয়ের হাতে। ভাঙনের শুরু এখান থেকেই। জাকের আলী অনিক-শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা ব্যস্ত ছিলেন আসা-যাওয়ার মিছিলে। বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৫ রানে আটকে যায়।
১৪ রানে হারের পর বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন তানজিদ তামিম। ৪৮ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলা তামিম মনে করছেন, দায়িত্ব নিয়ে দলকে তাঁর জেতানো উচিত ছিল। ২৪ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আসলে উইকেট যা ছিল, সে ক্ষেত্রে সেট ব্যাটারকেই খেলা শেষ করতে হবে। উইকেটে বল ব্যাটে সেভাবে আসছিল না। নতুন ব্যাটারদের জন্য একটু কঠিন। আমরা যেভাবে আউট হয়েছি, নতুন ব্যাটাররাও সেভাবে আউট হয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে পারতাম, তাহলে সহজে ম্যাচটা বের হয়ে আসত।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা জাকেরের কেটেছে বেঞ্চে বসে। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টির একাদশেও তিনি সুযোগ পাননি। গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নুরুল হাসান সোহানের পরিবর্তে একাদশে এসে নায়ক হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল জাকেরের সামনে। কিন্তু ওভারপ্রতি যখন ১১-এর বেশি রান দরকার, সেই মুহূর্তে জাকেরের ১৮ বলে ১৭ রানের ইনিংস ডুবিয়েছে বাংলাদেশকে। ম্যাচে জাকেরের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে তামিম বলেন, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে দেখেছেন সিরিজে তিনি (জাকের) কী করতে পারেন। কেবল এই বার্তাই দিয়েছি, “আপনি আগের সিরিজে তাদের সঙ্গে কীভাবে ব্যাটিং করেছেন। আপনি পারবেন। আপনি থাকলে ম্যাচটা বের করা সম্ভব।” আসলে এখানে দায়িত্বটা বেশি ছিল আমার।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাঠে গত বছর ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। সেবার ৬০ গড় ও ১৩৬.৩৬ স্ট্রাইকরেটে সিরিজ সর্বোচ্চ ১২০ রান করেছিলেন জাকের। তবে এখন আর তিনি আগের মতো ছন্দে নেই। একাদশেই নিয়মিত নন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আর সেই উইন্ডিজের বিপক্ষে এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার আশঙ্কায় বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।