হোম > খেলা > ক্রিকেট

শততম টেস্টের সেঞ্চুরি দাদা-দাদি, নানা-নানিকে উৎসর্গ করলেন মুশফিক

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম ইনিংসে ১০৬ রানে আউট হন মুশফিক। ছবি: বিসিবি

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে এই সংস্করণের ১৩ তম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। শততম টেস্ট ম্যাচ হওয়ায় এই শতক স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর জন্য। বিশেষ এই সেঞ্চুরিটা দাদা-দাদি আর নানা-নানিকে উৎসর্গ করেছেন মুশফিক।

মিরপুর টেস্টের প্রথম দিন ২৮ তম ওভারে নাজমুল হোসেন শান্ত আউট হলে ক্রিজে আসেন মুশফিক। প্রথাগত টেস্ট ঘরানার ব্যাটিংয়ে গতকাল ৯৯ রানে অপরাজিত ছিলেন সাবেক অধিনায়ক। অপেক্ষা ছিল মাত্র ১ রানের। আজ দিনের দ্বিতীয় ওভারেই তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘরে পৌঁছে যান মুশফিক। সেঞ্চুরির পর বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ম্যাথু হামফ্রিসের বলে অ্যান্ড্রু ম্যাকব্রায়েনের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ২১৪ বলে ৫ ছক্কায় সাজানো তাঁর ১০৬ রানের ইনিংস।

মিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে আছে বাংলাদেশ। মুশফিকের পর সেঞ্চুরি তুলে নেন লিটন দাস। জোড়া শতকে প্রথম ইনিংসে ৪৭৬ রান তোলেছে বাংলাদেশ। জবাব দিতে নেমে ফলোঅনের শঙ্কায় পড়েছে আয়ারল্যান্ড। দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে ৯৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়েছে সফরকারী দল। ফলোঅন এড়াতে চাইলে আরও ১৭৯ রান করতে হবে আইরিশদের।

দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে মুশফিকের কাঁছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, শততম টেস্টের সেঞ্চুরি কাকে উৎনর্গ করতে চান তিনি? জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার দাদা-দাদি আর নানা-নানিকে। কারণ বেঁচে ছিলেন, তাঁরা আমার সবচেয়ে বড় ফ্যান ছিলেন। মারা যাওয়ার আগে যখন তাঁরা অসুস্থ ছিলেন, আমার এখনো মনে আছে, দাদা-দাদি, নানা-নানি বলেছিলেন যে, ভাই তোমার খেলা দেখার জন্যও আমরা আর কয়েকটা দিন বেঁচে থাকতে চাই। খুব কম নাতি নাতনির ভাগ্যে এমন কিছু জোটে। আমি এখন বলতে চাই যে, তাদের দোয়ার কারণেই আমি এতদূর আসতে পেরেছি। আমার সেঞ্চুরি উৎসর্গ করার মতো আরও অনেক মানুষ আছেন। কিন্তু আমি দাদা-দাদি আর নানা-নানিকে উৎসর্গ করতে চাই।’

সম্পর্কিত

সাকিবের সঙ্গে তুলনা কেন বারবার হচ্ছে, বুঝতে পারেন না তাইজুল

ভূমিকম্প নিয়ে তাইজুল—প্রথমে বুঝিনি, পরে টের পেলাম

আয়ারল্যান্ডকে ফলো অন না করিয়ে বড় লক্ষ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ

পার্থে ১৯ উইকেট পতনের দিনে বিপদে অস্ট্রেলিয়াও

ভারতকে লজ্জার রেকর্ডে নাম লেখানোর পর দুঃসংবাদ পেল দক্ষিণ আফ্রিকা

সিকান্দার রাজার এই কীর্তি আছে কেবল সাকিব ও নবির

আয়ারল্যান্ডকে অলআউট করে সাকিবের পাশে তাইজুল

সেঞ্চুরির পর ইংল্যান্ডকে একাই গুটিয়ে দিলেন স্টার্ক

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, ভূমিকম্পের পর তাসকিনের বার্তা

ভূমিকম্প আতঙ্কের পর তাইজুলের জোড়া আঘাত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা