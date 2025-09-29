হোম > খেলা > ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গুঁড়িয়ে নেপালের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টানা দুই ম্যাচে হারাল নেপাল। ছবি : এক্স

টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে এবারই প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে নেপাল। আর প্রথম সিরিজেই জন্ম দিল ইতিহাসের। এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টিতে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে তারা। ধবলধোলাই করার হাতছানিও আছে তাদের সামনে।

গতকাল শারজায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৯০ রানের দাপুটে জয় পেয়েছে নেপাল। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে ৬ উইকেটে ১৭৩ রান দাঁড় করায় তারা। আসিফ শেখ ও সন্দ্বীপ জরা করেন ফিফটি।৪৭ বলে ৮ চার ও ২ ছয়ে ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন আসিফ।৩৯ বলে ৩ চার ও ৫ ছয়ে ৬৩ রান আসে জরার ব্যাট থেকে।

তাড়া করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায়। পাওয়ারপ্লেতে ১৬ রানে দুই উইকেট হারানোর পর দশ ওভার পার হওয়ার আগেই চার উইকেট হারিয়ে ফেলে। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দলটি।

নেপালের বোলাররা দাপট দেখান। মোহাম্মদ আদিল আলম ৪ উইকেট নেন ২৪ রানে, আর কুশল ভুর্তেল ৩ উইকেট শিকার করেন মাত্র ১৬ রানে। শেষ পর্যন্ত ১৭ বল বাকি থাকতেই ৮৩ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

জেসন হোল্ডারের ২১ রান ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো ইনিংস আসেনি ক্যারিবিয়ানদের ব্যাট থেকে।

এর আগে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৯ রানে জিতেছে নেপাল। একই ভেন্যুতে আজ শেষ টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিবিয়ানদের ধবলধোলাই করার লক্ষ্যে নামবে তারা।

