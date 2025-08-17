দল নির্বাচনে বাইরের চাপে অস্বস্তিতে কোচরা

এনসিএল টি-টোয়েন্টি
খেলা মাঠে গড়াতে এখনো এক মাস বাকি। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে জাতীয় লিগের টি-টোয়েন্টি পর্ব আর অক্টোবরের মাঝামাঝি মাঠে গড়াবে চার দিনের আসর। তিন ভেন্যুতে হতে যাওয়া ২০ ওভারের প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলছে। প্রস্তুতির শুরু ফিটনেস ট্রেনিং দিয়ে। এরই মধ্যে আট বিভাগের কোচ ৩০ জনের স্কোয়াড জমা দিয়েছেন বিসিবিতে।
বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেন, ‘আগামী ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর মিরপুরে জাতীয় লিগের ক্রিকেটারদের নিয়ে হবে দুই দিনের ফিটনেস টেস্ট। এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে কেউ এনসিএলে খেলতে পারবে না। ফিটনেস টেস্টের ফল দেখে প্রতিটি বিভাগের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন নির্বাচকেরা।’
আট বিভাগের প্রাথমিক দল গঠনে দেখা দিয়েছে নানা অসংগতি। সূত্র জানায়, রাজশাহীর দলে প্রভাব খাটিয়েছেন এক ক্রিকেটার। বগুড়া জেলার ক্রিকেটার মাইশুকুর রহমান রিয়েল, যিনি গত পাঁচ বছর রাজশাহীর হয়ে খেলার সুযোগ পাননি। তিনি এখন দল বানিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লিখিত ক্রিকেটারের স্বাক্ষর করা প্রাথমিক তালিকা নির্বাচকদের কাছে যাওয়া নিয়ে হয়েছে বিতর্ক। এই পরিস্থিতিতে রাজশাহীতে না খেলে সিলেট দলে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। রাজশাহীর কোচ আবদুল করিম জুয়েল ও ম্যানেজার মুশফিকুর রহমান বাবু এ নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।
বরিশাল দলে ক্রিকেটারের সংকট আগেই আলোচনায় ছিল। ভারসাম্য আনতে নির্বাচকেরা কয়েকজনকে অন্য বিভাগ থেকে এনেছেন। জাতীয় দলের বর্তমান প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন স্পিনার তানভীর ইসলাম। ইফতেখার ইফতি, তাসামুল হক, কামরুল ইসলাম রাব্বী, ফজলে রাব্বী, সোহাগ গাজীরা থাকছেন। তবে প্রাথমিক দলে কোচ ও এক ক্রিকেটারের প্রভাবের খবর আসায় টুর্নামেন্ট কমিটি কোচ ও অধিনায়ক বদল করে। নতুন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল, যিনি লন্ডন থেকে কয়েক দিনের মধ্যে ফিরবেন।
সিলেট বিভাগের কোচ রাজীন সালেহ বলেন, ‘আমাদের দলটা এবার বেশ ভালো। আগের বছরের সবাই আছে, মুশফিক এসেছে। দারুণ ক্রিকেটার। এখানে প্রভাব খাটানোর কোনো সুযোগ নেই। যদি এমন কিছু হতো, আমি দায়িত্ব ছেড়ে দিতাম।’
রাজশাহী ও বরিশাল ছাড়াও কিছু বিভাগে স্থানীয় কাউন্সিলর ও সংগঠকদের চাপে তালিকায় কিছু অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ এসেছে। এতে বিব্রত কোচরা। অভিযোগ নিয়ে প্রধান নির্বাচক লিপু বলেন, ‘আমাদের কানে এসেছে কিছু দলে অনভিজ্ঞ, এমনকি দ্বিতীয় বিভাগের ক্রিকেটার ঢোকানোর খবর। আমরা টুর্নামেন্ট কমিটিকে জানিয়েছি। যাচাই-বাছাইয়ে বিতর্কিতরা বাদ যাবে। আমরা চিনি কারা কোথায় খেললে ভালো। আশা করি, সমস্যা হবে না। তবে কোচদের আরও শক্ত হতে হবে। মূল নির্বাচন তাঁরা করেন। আমরা শুধু তালিকা ছোট করি।’
বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘আমরা কোচদের বেতন দিই। তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বলা হয়েছে। যদি তাঁরা সেটা করতে না পারেন, উদ্বেগের বিষয়। লিগ শুরুর আগে আট বিভাগের কোচ ও ম্যানেজারদের সঙ্গে বসব। সমস্যা থাকলে সমাধান করব। আশা করি, আগের মতো এবারও ভালোভাবে টুর্নামেন্ট শুরু ও শেষ করতে পারব।’