ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পাবে কে, ভারত নাকি অস্ট্রেলিয়া

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১২৫ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাতে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে এই ম্যাচ। সেমিতেই ভারতের সামনে লিগ পর্বের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
প্যারিস মাস্টার্স
বিকেল ৪টা ও রাত ৯টা
সরাসরি
সনি টেন ৫