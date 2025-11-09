শেষ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ফাইনাল হারল বাংলাদেশ

আবু হায়দার রনির দারুণ বোলিংয়ে জয়ের ভালো সুযোগ ছিল বাংলাদেশের সামনে। কিন্তু শেষ ওভারে হতাশ করলেন আকবর আলী। অধিনায়কের খরুচে বোলিংয়ে হংকং সিক্সেসের প্লেট ফাইনালে আয়োজকদের কাছে এক উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। রানার্সআপ হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করল আকবরের দল।
সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১২৮ রানের পুঁজি নিয়ে ২৫ রানের জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচেও দলটির সংগ্রহ ছিল বেশ বড়। মংকংয়ের মিশন রোড মাঠে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৬ ওভারে ১২০ রান তোলে বাংলাদেশ।
লক্ষ্য তাড়ায় শেষ ওভারে এক উইকেট হাতে রেখে হংকংয়ের দরকার ছিল ৩০ রান। ইজাজ খানের ব্যাটিং তাণ্ডবে এই কঠিন সমীকরণ মিলিয়েছে তারা। শেষ ওভারে হাতে বল তুলে নেন আকবর। তাঁর প্রথম বলেই ছয় মারেন ইজাজ। দ্বিতীয় ডেলিভারি ওয়াইড দেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। দ্বিতীয় বলে ছক্কা মারেন ইজাজ। তৃতীয় বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি তিনি। চতুর্থ বলে ছয় মেরে দলকে জয়ের পথে রাখেন এই টপঅর্ডার।
আকবরের করা পঞ্চম ডেলিভারি ওয়াইড হয়। পরের দুই বলে টানা ছক্কা হাঁকিয়ে জয় নিশ্চিত করেন ইজাজ। সব মিলিয়ে আকবরের সে ওভারে ৫ ছক্কার সাহায্যে ৩২ রান তুলেন তিনি। তাতেই প্লেট শিরোপার স্বপ্ন শেষ হয় বাংলাদেশের। ২১ বলে ৪ চার ও ১১ ছক্কায় ৮৫ রানে অপরাজিত থাকেন ইজাজ। ১০ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ রান করেন নিজাকত খান। ২২ রানে ৪ উইকেট নেন রনি।
এর আগে বাংলাদেশের হয়ে আকবরের অবদান ৫১ রান। ১৩ বলে ১ চার ও ৭ ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। ৮ বলে ২৮ রান এনে দেন রনি। ৭ বলে ২৭ রান করেন জিসান। হংকংয়ের হয়ে নাসরুল্লাহ রানা ১৯ রানে ২ উইকেট নেন।