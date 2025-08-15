তিন বছর পর ফিরে ব্যর্থ সাকিব, মেজাজও হারিয়েছেন তিনি

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) সাকিব আল হাসান ফিরলেন তিন বছর পর। কিন্তু দীর্ঘদিন পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ফিরেও রাঙাতে পারলেন না তিনি। ব্যাটিং-বোলিং কোথাও তিনি পারফরম্যান্সের ছাপ রাখতে পারেননি। এমনকি বাংলাদেশের অলরাউন্ডার মেজাজও হারিয়েছেন তাঁর সিপিএলে ফেরার দিনে।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস ম্যাচ দিয়ে ১৩তম সিপিএল। সাকিব এবার খেলছেন অ্যান্টিগার হয়ে। কিন্তু ব্যাটে বলে সাকিব যেমন বিবর্ণ ছিলেন, তেমনি তাঁকে হারের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। অ্যান্টিগাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে সেন্ট কিটস।
সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের অধিনায়ক জেসন হোল্ডার। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া অ্যান্টিগা ১৭.১ ওভারে ১২১ রানে গুটিয়ে যায়। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন কারিমা গোরে। ৩৪ বলের ইনিংসে মারেন ৮ চার ও ২ ছক্কা। সাকিব তিন বছর পর সিপিএলে ফিরে ১৬ বলে করেন ১১ রান। কোনো বাউন্ডারি মারতে পারেননি তিনি। কচ্ছপ গতির ইনিংস খেলে আউট হওয়ার পর মেজাজ হারিয়েছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার। সেন্ট কিটসের ওয়াকার সালামখেইল ৪ ওভারে ২২ রান খরচ করে পেয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন ফজল হক ফারুকি ও নাসিম শাহ। হোল্ডার ও কাইল মায়ার্স একটি করে উইকেট পেয়েছেন।
১২২ রানের লক্ষ্যে নেমে ২২ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন সেন্ট কিটসের দুই ওপেনার আন্দ্রে ফ্লেচার ও এভিন লুইস। চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে লুইসকে ফিরিয়ে ওবেদ ম্যাকয় জুটি ভাঙেন। ম্যাকয়ের স্লোয়ার বল লেগ সাইডে ঘোরাতে যান লুইস। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করেন সাকিব। ১৩ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ২৫ রান করেন লুইস।
ওভারপ্রতি রান তোলার গতি সেন্ট কিটস এন্ড নেভিসের ঠিক থাকলেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে দলটি। একটা পর্যায়ে ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৬ রানে পরিণত হয় সেন্ট কিটস। যার মধ্যে সপ্তম ওভারের তৃতীয় ও চতুর্থ বলে রাহকিম কর্নওয়াল ফিরিয়েছেন কাইল মায়ার্স ও রাইলি রুশোকে। দুটি উইকেটই বোল্ড। রুশো ২ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। আর দশম ওভারের শেষ বলে আন্দ্রে ফ্লেচারকে বোল্ড করেন মোহাম্মদ গজনফার। ২৬ বলে ১ ছক্কায় ১৯ রানের কচ্ছপগতির ইনিংস খেলে বিদায় নেন ফ্লেচার।
দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসকে। পঞ্চম উইকেটে ৩১ বলে ৪৯ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন অ্যালিক অ্যাথানাজ ও হোল্ডার। তাতে ৫ ওভার হাতে রেখে ৬ উইকেটের আয়েশি জয় পায় সেন্ট কিটস। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৭ রান করে অপরাজিত থাকেন অ্যাথানাজ। ২৮ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৩ চার ও ২ ছক্কা। সাকিব এক ওভার বোলিং করে ৬ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সেন্ট কিটসের চায়নাম্যান বোলার সালামখেইল।