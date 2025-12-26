এবারও শুরুর আগেই বিতর্কিত বিপিএল

এ যেন হওয়ারই ছিল! অন্তত বিপিএলের অতীত ইতিহাস সেটিই বলে। শুরুর ঘণ্টা বাজার আগে বিতর্কিত থাকবে চারপাশ। গতবার ‘অন্য রকম বিপিএল’-এর ঘোষণা দিয়ে ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন বিসিবি শুরু থেকেই উপহার দিল সবচেয়ে বিতর্কিত বিপিএল। এবার আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বিসিবি পরিচ্ছন্ন বিপিএল আয়োজনের অঙ্গীকার করলেও শুরুর আগেই বিতর্কিত ঘটনা!
গতকাল সকালে হুট করে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দিয়েছে ট্রায়াঙ্গল সার্ভিসেস। অথচ নিলামে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকা দিয়ে নাঈম শেখকে কিনেছিল তারা। এরপর নেতিবাচক কারণে শিরোনাম হতে থাকে ফ্রাঞ্চাইজিটি। ব্যাংক গ্যারান্টির পুরো টাকা তো দেয়নি, এমনকি টুর্নামেন্ট শুরুর আগেও খেলোয়াড়দের ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা ছিল, তা পর্যন্ত দিতে পারেনি তারা।
আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া বিপিএলে ভজকট পাকানো ফ্রাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব এখন বিসিবির কাঁধে। অল্প সময়ের ব্যবধানে দলটির কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মিজানুর রহমান বাবুল। টিম ডিরেক্টর হিসেবে থাকছেন হাবিবুল বাশার সুমন, যিনি ছিলেন বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে। সুমনের চিন্তা দ্রুত সময়ে দলের বিদেশি ক্রিকেটারদের আনা। জাতীয় দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবালকে করা হয়েছে চট্টগ্রাম দলের ম্যানেজার। একরকম অপ্রস্তুত হয়ে আজ সন্ধ্যায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের মুখোমুখি হবে তারা।
নোয়াখালীই বা কতটুকু ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে। চট্টগ্রামের ঘটনা পেরোতে না পেরোতেই বিতর্কের জন্ম দেয় তারা। অনুশীলনের অব্যবস্থাপনার জোরে মাঝপথেই রাগান্বিত মুখে মাঠ ছেড়ে চলে যান দলের কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ও সহকারী কোচ তালহা জুবায়ের। কোচের দায়িত্বে আর না থাকার কথাও জানিয়ে যান তাঁরা। পরে অবশ্য ঠিকই ইউ টার্ন নিয়ে ফেরেন। দেখা করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সঙ্গে।
বিকেলে সাংবাদিকদের সুজন বলেন, ‘এটা ভুল-বোঝাবুঝি। মুহূর্তের উত্তেজনায় হয়তো এ রকম একটি বিষয় হয়েছে। কিন্তু আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মালিকপক্ষের দুজনকে ধন্যবাদ। অনুশীলনে ফ্যাসিলিটি ছিল না, যে ইকুইপমেন্টগুলো দরকার তা পাইনি। তখন আমার একটু মেজাজ খারাপই হয়েছে। আমি হয়তো একটু বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি আর কি!’
সুজনের সঙ্গে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের চেয়ারম্যান তৌহিদুল হক জানান, সুজন যাঁর সঙ্গে রাগারাগি করেছেন তাঁকে ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরপর সৈকত আলীকে অধিনায়ক বানিয়ে আরও একটি চমক উপহার দেয় নোয়াখালী। অথচ দলে ছিলেন সৌম্য সরকার, হাসান মাহমুদ, জাকের আলীর মতো জাতীয় দলে খেলা তারকা ক্রিকেটাররা।
এমন পরিস্থিতিতে বিসিবির আর স্বস্তিতে থাকার কথা নয়। বিপিএলের সদস্যসচিব ইফতিখার রহমান মিঠুও তা স্বীকার করলেন অকপটে। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ‘অবশ্যই, চাপে আছি। দু-তিন ঘণ্টা আগে যদি একটা দল বলে আমরা আর্থিকভাবে সাপোর্ট দিতে পারছি না। প্রচণ্ড চাপ।’
পর্যাপ্ত সময় পেলে আরও গোছানো বিপিএল আয়োজন করা যেত বলে মনে করেন মিঠু, ‘এ রকম হতো যে আগে দল ছিল, তাহলে কিন্তু খুব সহজ হতো। এখন নতুন করে দল দিতে হয়েছে। আগের চুক্তিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এত কিছু করে এই দুই মাসে এত বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সত্যিই অনেক কঠিন।’
নোয়াখালী-চট্টগ্রামের আগে প্রথম ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও সিলেট টাইটানস। দুই দল অবশ্য নেতিবাচকতা থেকে নিজেদের আড়ালেই রেখেছে। স্বাগতিক দলের বিপক্ষে উন্মুখ রাজশাহী অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত, ‘আমার মনে হয় খেলোয়াড় হিসেবে এটা খুবই রোমাঞ্চকর যে, স্বাগতিক দলের বিপক্ষে আমরা খেলব। এটা আসলেই আনন্দের। তাই এ চ্যালেঞ্জটা নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার দলে যত খেলোয়াড় আছে, সবাই চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।’
স্বাগতিক হলেও রাজশাহীকে হালকা করে দেখছেন না সিলেট অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ, ‘রাজশাহী খুব ভালো দল এবং ওদের বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের খেলোয়াড় আছে। ওদের কম্বিনেশনও ভালো আছে। হালকা করে দেখার কোনো কিছু নেই। আমাদের দলটাও অনেক ভালো, ভারসাম্যপূর্ণ। আশা করি, কালকে (আজ) একটা ভালো একটা ম্যাচ হবে।’
ভালো ম্যাচ হবে কি না সেটা বোঝা যাবে মাঠে। তবে মাঠের বাইরে বিতর্কের ছায়া থেকে কি বেরিয়ে আসতে পারবে বিপিএল?