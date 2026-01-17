হোম > খেলা > ক্রিকেট

ঢাকা কি রংপুরের প্লে-অফের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

টস হেরেছেন লিটন দাস। ছবি: রংপুর রাইডার্সের ফেসবুক পেজ

২০২৬ বিপিএলে এরই মধ্যে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে তিনটি দল। বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াইয়ে টিকে আছে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সম্ভাবনা বেশি রংপুরের সামনে। তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। ২ জয়ে মোহাম্মদ মিঠুনের দল পেয়েছে ৪ পয়েন্ট। সেরা চারের দৌড়ে টিকে থাকতে চাইলে আজ লিটন দাসদের বিপক্ষে জিততেই হবে ঢাকাকে। অন্যদিকে তাদের হারাতে পারলে শেষ দল হিসেবে প্লে-অফে জায়গা করে নেবে রংপুর। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-ভারত

১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিপিএল

রংপুর রাইডার্স-ঢাকা ক্যাপিটালস

বেলা ১টা, সরাসরি

চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি

নাগরিক টিভি, সরাসরি

বিগ ব্যাশ লিগ

অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-মেলবোর্ন রেনেগেডস

দুপুর ১২টা, সরাসরি

পার্থ স্কর্চার্স-মেলবোর্ন স্টার্স

বেলা ৩টা ১৫ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ২০

ডারবান-পার্ল

বিকেল ৫টা, সরাসরি

জোহানেসবার্গ-প্রিটোরিয়া

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান. ইউনাইটেড-ম্যানসিটি

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি

লিভারপুল-বার্নলি

রাত ৯টা, সরাসরি

নটিংহাম-আর্সেনাল

রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচেও ‘নো হ্যান্ডশেক’

বৃষ্টি বাধার পর শুরু বাংলাদেশ-ভারত লড়াই, তবে...

বিশ্বকাপের আগে জিম্বাবুয়ে দলে বাংলাদেশের সাবেক কোচ

বিপিএলে ২০০ রানের দেখা নেই, কারণ কী

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সাবেক আফগান পেসার

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ-জট খুলবে কি

মঈন ঝড় থামিয়ে কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী

বিপিএল থেকে বাদ পড়ে নবিকে নিয়ে হাহাকার নোয়াখালী অধিনায়কের

বিপিএলে শরীফুলের এমন সাফল্যের রহস্য কী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা