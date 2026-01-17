ঢাকা কি রংপুরের প্লে-অফের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে

২০২৬ বিপিএলে এরই মধ্যে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে তিনটি দল। বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াইয়ে টিকে আছে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সম্ভাবনা বেশি রংপুরের সামনে। তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। ২ জয়ে মোহাম্মদ মিঠুনের দল পেয়েছে ৪ পয়েন্ট। সেরা চারের দৌড়ে টিকে থাকতে চাইলে আজ লিটন দাসদের বিপক্ষে জিততেই হবে ঢাকাকে। অন্যদিকে তাদের হারাতে পারলে শেষ দল হিসেবে প্লে-অফে জায়গা করে নেবে রংপুর। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-ভারত
১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিপিএল
রংপুর রাইডার্স-ঢাকা ক্যাপিটালস
বেলা ১টা, সরাসরি
চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি
নাগরিক টিভি, সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-মেলবোর্ন রেনেগেডস
দুপুর ১২টা, সরাসরি
পার্থ স্কর্চার্স-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ৩টা ১৫ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ২০
ডারবান-পার্ল
বিকেল ৫টা, সরাসরি
জোহানেসবার্গ-প্রিটোরিয়া
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান. ইউনাইটেড-ম্যানসিটি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি
লিভারপুল-বার্নলি
রাত ৯টা, সরাসরি
নটিংহাম-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১