হঠাৎ তিন ক্রিকেটারকে হারিয়ে বিপদে নিউজিল্যান্ড

সিরিজের প্রথম টেস্টে জয়ের দারুণ সম্ভাবনা থাকলেও নিউজিল্যান্ড জিততে পারেনি। জাস্টিন গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে সেই ম্যাচ অবিশ্বাস্যভাবে ড্র করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে পরশু মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল কিউইরা।
চোটে পড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন ম্যাট হেনরি, নাথান স্মিথ ও মিচেল স্যান্টনার। হেনরি পড়েছেন মাংসপেশির চোটে। পাঁজর ও কুঁচকির চোটে পড়ায় সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন স্মিথ ও স্যান্টনার। তাতে কপাল খুলেছে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্কের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা এই পেসারকে নেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের বাকি অংশের জন্য। ২৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৩৩ গড়ে ৭৭ উইকেট নিয়েছেন ক্লার্ক। ২৩.৫০ গড়ে ৮৯৩ রান করেছেন। অক্টোবরে ফোর্ড ট্রফির ওয়ানডে ম্যাচে সেন্ট্রাল ডিস্টিক্টসের বিপক্ষে সিনিয়র ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি করেন ক্লার্ক।
ক্লার্কের ঠিক আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন মিচেল হে। দুজনকেই নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট
প্লাঙ্কেট শিল্ডের তৃতীয় রাউন্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। এদিকে গ্লেন ফিলিপস ও ড্যারিল মিচেল ক্রাইস্টচার্চে প্রথম টেস্টে বদলি ফিল্ডার হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন। দুজনকেই টেস্ট সিরিজের বাকি অংশের দলে নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ সময় পরশু ভোর চারটায় ওয়েলিংটনে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তৃতীয় টেস্টের ভেন্যু মাউন্ট মঙ্গানুই। ১৮ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। নিউজিল্যান্ডের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট জিতেছে ১৯৯৫ সালে। ৩০ বছরের অপেক্ষা ক্রাইস্টচার্চে অল্পের জন্য ফুরোল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ম্যাচ জিততে না পারলেও ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে এই ম্যাচে অনেক সুনাম কুড়িয়েছে উইন্ডিজ। ৫.৫৬ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ৯ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে ক্যারিবীয়রা।