মাইনর লিগে অভিষেক কেমন হলো সাকিবের

যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর ক্রিকেট লিগে অভিষেক হয়েছে তারকা অলরাউন্ডারের। ছবি: সংগৃহীত

সাকিব আল হাসান যেন থেমে যাওয়ার পাত্র নন। লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশ দলের বাইরে থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন। ক্যারিবিয়ান সুপার লিগের (সিপিএল) পর্ব শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর ক্রিকেট লিগে যোগ দিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডার।

গতকাল রাতে আটালান্টা ফায়ারের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর ক্রিকেট লিগে অভিষেক হয়েছে সাকিবের। অভিষেক ম্যাচটা নিজের স্বভাবজাত অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দিয়ে রাঙিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক। সাকিবের অভিষেকের দিনে মরিসভিল র‍্যাপ্টর্সকে ৯৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে আটালান্টা। সব মিলিয়ে মার্কিন মুলুকের মাইনর ক্রিকেট লিগে অভিষেকটা মনে রাখার মতোই হলো সাকিবের।

আগে ব্যাট করতে নেমে ১৮১ রানের বড় পুঁজি পায় আটালান্টা। ১৭ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন সাকিব। তিন চার ও এক ছয়ে ইনিংস সাজান তারকা ক্রিকেটার। প্রথম বাউন্ডারির জন্য চতুর্থ বল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাঁকে। প্যাটেলের বলে একমাত্র ছয়টি মারেন সাকিব। ১৯ তম ওভারে টানা দুই বলে চার মারেন তিনি। আটালান্টার ইনিংসে স্টিফেন টেলরের অবদান সর্বোচ্চ ৯৭ রান। ৬২ বলে ১২টি ছয় মারেন তিনি। সাকিবের সঙ্গে ৭৯ রানের নিরবচ্ছিন্ন জুটি গড়েন টেলর।

বড় লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে ন্যূনতম জবাবটাও দিতে পারেনি মরিসভিল। আটালান্টার বোলারদের তোপের মুখে পড়ে ২০ ওভার শেষে মাত্র ৮৫ রান করতে পারে তারা। তাদের হয়ে ৫০ রান করেন রাজ। আনিশের ব্যাট থেকে আসে ২৪ রান। ব্যাটিংয়ের পর বল হাতেও দুর্দান্ত ছিলেন সাকিব। ২ ওভার বল করে দেন মাত্র ৯ রান। বিনিময়ে তুলে নেন ২ উইকেট। ৫ রানে ৩ উইকেট নেন সানি প্যাটেল।

