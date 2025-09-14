‘ভারত-পাকিস্তানের কারণেই সব সময় বিপদে পড়ে বাংলাদেশ’

রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ না হওয়ায় এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে তাদের ফেলানো হয় একই গ্রুপে। দিনেশ কার্তিকের মতে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কারণে ঝামেলায় পড়ে বাংলাদেশ।
এশিয়া কাপে গত বছর ধরে গ্রুপিংটা এমনভাবে করা হচ্ছে যাতে ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ থাকে। ২০২২ এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর গ্রুপে রাখা হয়েছিল হংকংকে। গত বছর ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে ছিল নেপাল। এবার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর গ্রুপে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। আবুধাবিতে গত রাতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ শেষে ক্রিকবাজে এশিয়া কাপের গ্রুপিং নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন দিনেশ কার্তিক ও হার্শা ভোগলে। কার্তিক বলেন, ‘(ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপ ব্যতিত) অন্য গ্রুপে সবসময় অসুবিধা তৈরি হয়। এরকম ছোট টুর্নামেন্টে একটা বাজে ম্যাচ খেলে ফেললে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যায়। হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ ভালো খেলেছে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দিনটা তাদের (বাংলাদেশ) ভালো গেল না।’
হংকংকে ৭ উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা বাংলাদেশ হোঁচট খেয়েছে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই। আবুধাবিতে গত রাতে আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৫ উইকেটে করেছে ১৩৯ রান। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ১৪.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪০ রান করে ফেলে শ্রীলঙ্কা। ৩২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয়ে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে লঙ্কানরা। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান প্রত্যেকেরই ২ পয়েন্ট। কিন্তু নেগেটিভ নেট রানরেটের কারণে (-০.৬৫০) লিটনের দল ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে। প্রথম দুইয়ে থাকা আফগান ও লঙ্কার নেট রানরেট +৪.৭০ ও +২.৫৯৫। কার্তিক বলেন, ‘এখন সমীকরণ কঠিন হয়ে উঠল। বাংলাদেশকে অবশ্য অনেক জায়গায় উন্নতি করতে হবে, এটা মানতেই হবে।’
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের পর ভারত-পাকিস্তান জড়ায় সামরিক সংঘাতে। ভারতের পক্ষ থেকে সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর।’ কিন্তু যুদ্ধবিরতির পরও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধংদেহী অবস্থা এখনো বিরাজমান। তবু ভারত-পাকিস্তানকে এক গ্রুপে রাখা হয়েছে তুলনামূলক দুই সহজ প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানকে নিয়ে। বলতে গেলে ভারত-পাকিস্তানের সুপার ফোরে ওঠা একরকম নিশ্চিতই। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর সাম্প্রতিক মাঠের লড়াই অতটা জমজমাট না হলেও ভক্ত-সমর্থকদের এই ম্যাচ ঘিরে আছে অনেক চাহিদা। হার্শা বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তানের বক্স অফিসের চাহিদার কথা মাথায় রেখে পাকিস্তানকে সহজ গ্রুপে রাখা হয়েছে।’
আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় পরশু রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। আফগানদের জন্য অবশ্য এটা গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ। এদিকে শ্রীলঙ্কা আগামীকাল খেলতে নামবে হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লঙ্কানরা আবুধাবিতে খেলবে ১৮ সেপ্টেম্বর।
হার্শার মতে ‘বি’ গ্রুপের যে অবস্থা, তাতে যেকোনো কিছুই হতে পারে। আর খেলা যখন হবে টি-টোয়েন্টিতে, তখন তো আগে থেকে কিছু অনুমান করা যায় না। ভারতীয় ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘টি-টোয়েন্টির মজাটাই তো এখানে। আমি, দীনেশ কার্তিক দুজনই ভেবেছিলাম আজ (গত রাত) বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটা জমজমাট হবে। এই গ্রুপে কী হবে, বলা যায় না। কারণ, আফগানিস্তানকে বাংলাদেশের হারানোর মতো ক্রিকেটার আছে। আবার আফগানিস্তানেরও বাংলাদেশকে হারানোর সামর্থ্য আছে। আফগানিস্তানের শ্রীলঙ্কাকে হারানোর মতো এবং শ্রীলঙ্কার আফগানিস্তানকে হারানোর মতো ক্রিকেটার আছে।’
আরও পড়ুন: