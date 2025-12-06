টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে গিলকে নিয়ে সুখবর পেল ভারত

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে সিরিজের শুরুতেই চোট পান শুবমান গিল। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্যাটার। ৩ সপ্তাহের মাথায় তাঁকে নিয়ে সুখবর পেল টিম ইন্ডিয়া।
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজে ফেরার জন্য প্রস্তুত গিল। মাঠে ফেরা নিয়ে তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্স (সিওই)। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই মাঠে নামার সম্ভাবনা আছে গিলের।
২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে তৃতীয় দিনেই স্বাগতিকেদের ৩০ রানে হারায় অতিথিরা। সে ম্যাচের দ্বিতীয় দিন ব্যাটিং করার সময় ঘাড়ে অস্বস্তি বোধ করেন গিল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। মাঠ ছেড়েই রেহাই পাননি গিল। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। টানা দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান গিল।
হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই রিহ্যাব শুরু করেন গিল। মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি অনুশীলন শুরু করেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। এবার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে গিলের। গিলের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স জানিয়েছে, গিল সফলভাবে রিহ্যাবের সব ধাপ সম্পন্ন করেছে। সব সংস্করণে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেছে।’