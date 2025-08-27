হোম > খেলা > ক্রিকেট

আইপিএল থেকে অশ্বিনের আচমকা অবসরের কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক    

আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ছবি: বিসিসিআই

ব্যাটারদের সঙ্গে ‘মাইন্ড গেম’ খেলে উইকেট নিতে পটু রবিচন্দ্রন অশ্বিন। পাশাপাশি ইউটিউবে ক্রিকেট নিয়ে অনেক গবেষণা করেন বলে ‘ক্রিকেটের বিজ্ঞানী’ও বলা যায় তাঁকে। আইপিএলে দীর্ঘ ১৬ বছর খেলে শিরোপা জয়ের পাশাপাশি গড়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। আজ আচমকা তিনি ভারতীয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকে বিদায় বলেছেন তিনি।

নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে অশ্বিন আজ আইপিএল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন অশ্বিন। ভারতীয় এই তারকা স্পিনার লিখেছেন, ‘বিশেষ দিনের বিশেষ একটা অর্থ থাকে। তাঁরা বলেন যে প্রত্যেক শেষের পর নতুন শুরু হয়। আমার আইপিএল ক্যারিয়ার আজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এখন আমার সময়টা কাটবে আজ শুরু হতে যাওয়া বিভিন্ন লিগে অনুসন্ধান করে।’

২০০৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১৬ বছরের আইপিএল ক্যারিয়ারে ২২১ ম্যাচে ৭.২০ ইকোনমিতে অশ্বিন নিয়েছেন ১৮৭ উইকেট। ব্যাটিং করার সুযোগ তেমন একটা না পেলেও যতটুকু পেয়েছেন, কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। ৯৮ ইনিংসে ১৩.০১ গড় ও ১১৮.১৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ৮৩৩ রান। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে একটি ফিফটিও করেছেন। চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব, রাজস্থান রয়্যালস, রাইজিং সুপারজায়ান্টস— দেড় দশকের আইপিএল ক্যারিয়ারে এই পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি।

বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি, রবীন্দ্র জাদেজা, যশস্বী জয়সওয়াল, জস বাটলারদের মতো তারকাদের সঙ্গে খেলার সৌভাগ্য হয়েছে অশ্বিনের। দেড় দশকের আইপিএল ক্যারিয়ারে অনেক স্মৃতি তৈরি হয়েছে তাঁর। অবসরের সময় আইপিএলের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) ধন্যবাদ দিয়েছেন অশ্বিন। ভারতীয় তারকা স্পিনার লিখেছেন, ‘অসাধারণ অনেক স্মৃতি রয়েছে। আইপিএলে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলে অনেকের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন পর্যন্ত মনে রাখার মতো অনেক কিছু উপহার দিয়েছে তারা। পরবর্তী জীবন এখন উপভোগ করতে চাই।’

২০১০, ২০১১ সালে দুইবারই আইপিএল অশ্বিন জিতেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। আইপিএল ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে রিটায়ার্ড আউটের ঘটনাও ঘটিয়েছেন অশ্বিন। ২০২২ সালে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে তিনি এমনটা করেছিলেন। সেবার অশ্বিন খেলেছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে। এর আগে ২০১৯ আইপিএলে রাজস্থানের বাটলারকে ম্যানকাডিং করে আলোড়ন তৈরি করেছিলেন অশ্বিন। তখন অশ্বিন ছিলেন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের অধিনায়ক। আজ আইপিএলকে বিদায় বলার আগে গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন এই তারকা স্পিনার।

সম্পর্কিত

লজ্জাজনক রেকর্ড থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

বিপিএলের ফিক্সিং তদন্ত নিয়ে বিসিবির মুখে তালা

প্রস্তুতি ম্যাচে যে বার্তা পেলেন লিটনরা

বাংলাদেশে আসার আগে ধাক্কা খেল নেদারল্যান্ডস

১৫০ টাকায় দেখা যাবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ

কলকাতায় বাংলাদেশকে হারানো প্রেরণা দিচ্ছে নেদারল্যান্ডসকে

এশিয়া কাপে ‘লাকি জার্সি’ পরে খেলবেন লিটনরা

আইপিএলে ফের দেখা যেতে পারে কোহলি-ডি ভিলিয়ার্স জুটি, তবে...

পূজারার হঠাৎ অবসরে ভারতীয় বোর্ডকে ধুয়ে দিয়েছেন শশী থারুর

এশিয়া কাপের আগেই বড় ঝামেলায় পড়তে পারে ভারত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা