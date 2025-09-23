ভারতকে নিয়ে চিন্তা নেই বাংলাদেশের

ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। গত পরশু ছিলেন বিশ্রামে। আজ ম্যাচের আগের দিনও বিশ্রাম। একটা সময়ে ম্যাচের আগে বেশি অনুশীলন করার রীতি ছিল। এখন উল্টো চিত্র।
এত বেশি খেলার মধ্যে থাকতে হয়, খেলোয়াড়দের সতেজ থাকাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচের আগের দিন তাই মাঠমুখী না হওয়াটা শ্রেয় মনে করে টিম ম্যানেজমেন্ট। সেটিও যদি হয় দুবাইয়ের তপ্ত কন্ডিশনে, তাহলে খেলার ফাঁকে যত বেশি বিশ্রাম, ততই যেন ভালো মনে করে টিম ম্যানেজমেন্ট।
সুপার ফোরে উঠে যাওয়ায় আরব আমিরাত সফরের দৈর্ঘ্য আরও বাড়ছে লিটনদের। এই টুর্নামেন্টের পরই মরুর দেশেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। এশিয়া কাপের পর দেশে না ফিরে দুবাইয়েই পরের সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করবে বাংলাদেশ। গরম কন্ডিশনে সতেজ থেকে, ফিট থেকে খেলাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।
এর মধ্যে এশিয়া কাপের বড় এক চ্যালেঞ্জ এসে যাচ্ছে কাল। বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ প্রতাপশালী ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান দুবার তাদের মুখোমুখি হয়ে একবারও পাত্তা পায়নি। বাংলাদেশ কি পারবে ভারতীয়দের চ্যালেঞ্জ জানাতে? পরিসংখ্যান-রেকর্ড বাংলাদেশের পক্ষে নেই। এখন পর্যন্ত টি-টোয়েন্টিতে ১৭ বার মুখোমুখি হয়ে মাত্র একটি জিতেছে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালের দিল্লিতে ওই জয়ের আগে ও পরে কোথাও ভারতকে টি-টোয়েন্টিতে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ।
অতীতে পারেনি বলে এবার হবে না—এমন তো কথা নেই। কাল দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি মাঠে অনুশীলন শেষে দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে আসা শেখ মেহেদী বললেন, ‘যে শরীরী ভাষা থাকা দরকার, সেটা আছে। প্রতিপক্ষ ভারত নাকি অস্ট্রেলিয়া, সেটা ভাবছি না।’ মেহেদী পরে আরও যোগ করলেন, ‘আমার মনে হয়, যদি উগান্ডার সঙ্গেও খেলি, প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য বিশ্বাস থাকে। নির্ভর করছে ম্যাচের পরিস্থিতির ওপরে।’
এবার এশিয়া কাপে রান তাড়া করে জেতা যেন নিয়মিত দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৪ ম্যাচের মধ্যে আটটিই রান তাড়া করে জেতা। ছয়বার প্রথমে ব্যাটিং করা দল জিতেছে। এবার রান তাড়াই কি তুলনামূলক সহজ? শেখ মেহেদী বলছেন, ‘রান তাড়া করা সবচেয়ে কঠিন। রান তাড়া করলে ব্যাটারদের ক্যালকুলেশন সবচেয়ে ভালো থাকে। এদিক থেকে ব্যাটাররা অনেক দায়িত্বশীল থাকে।’
সাফল্যের সঙ্গে রান তাড়া করতে হলে টস জিতে বোলিং নেওয়া শ্রেয় মনে করছে বেশির ভাগ দল। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন যথেষ্ট সৌভাগ্যবান। তিন ম্যাচে টস জিতে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রতিটিই কাজে লেগেছে। বাংলাদেশ জিতেছে। বাংলাদেশের তিন জয়ের দুটিই রান তাড়া করে (একটা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরে ও আরেকটা গ্রুপ পর্বে হংকংয়ের বিপক্ষে)। তাহলে কালও কি টস জয় কিংবা আগে বোলিং করতে পারলেই ম্যাচ মুঠোয় আসবে? গত তিন মাসে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে নিয়মিত রান তাড়া তো বটেই; এই টুর্নামেন্টেও হংকং, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতেছে রান তাড়া করে। দুদিন আগে লিটন দাস শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জেতার পর আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘সাম্প্রতিক সিরিজ ও টুর্নামেন্টে আমরা নিয়মিত রান তাড়া করে জিতেছি। ব্যাটিং হিসেবে আমরা ভালো দল।’
টুর্নামেন্টের আগে আকাশ চোপড়া, হার্শা ভোগলের মতো ঝানু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা সুপার ফোরে বাংলাদেশের সম্ভাবনা উড়িয়েই দিয়েছিলেন। সেই তাঁরাই এখন সূক্ষ্ম চোখে দেখবেন দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ কেমন করে। বাংলাদেশ যেমনই করুক, প্রবাসী দর্শকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে টিকিটের হাহাকার। বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই-আড়াই হাজার টাকার ‘সস্তা টিকিট’ শেষ আগেই। কাল মিলছিল ১৮-২০ হাজার টাকার টিকিট। ভারত ম্যাচের আগে দর্শকদের উত্তাপ, উন্মাদনা একেবারে স্পর্শ করছে না দলকে, সেটিই বললেন শেখ মেহেদী, ‘(উন্মাদনা নিয়ে) চিন্তা করছি না...এটা আপনারা (সংবাদমাধ্যম), দর্শকেরা তৈরি করছেন। আন্তর্জাতিক ম্যাচ যেভাবে খেলি, সেভাবেই খেলব।’