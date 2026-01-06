নিলামের আগেই পিএসএল জানাল, খেলবেন মোস্তাফিজ

আইপিএলের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দরজা খুলে গেল মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য। পিএসএলের অফিশিয়াল পেজে থেকে জানানো হয়, ব্যাটারদের এবার সাবধানে নড়তে হবে, কারণ ফিজ আসছে। পিএসএলের ১১তম আসরে যোগ দিচ্ছেন মোস্তাফিজ।
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ইতিহাসে এমনটা কখনো ঘটেনি যে নিলামের আগেই দল পেলেন কোনো ক্রিকেটার। এমনকি মোস্তাফিজের আগে সরাসরি চুক্তির কথাও জানায়নি পিএসএলের কোনো ফ্রাঞ্চাইজি। এবারই তা প্রথম দেখা গেল।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজের খবর, বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের জন্য এবার বিশেষ কোটা রাখার ব্যবস্থা করছে পিএসএল। সেই কোটায় থাকবেন ১২ ক্রিকেটার। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দুজন করে বাংলাদেশি ক্রিকেটার নিতে পারবে। যদিও পিএসএলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি।
৮ জানুয়ারি ইসলামাবাদের জিন্নাহ কনভেনশন সেন্টারে হবে পিএসএলের নিলাম। ২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত হবে পিএসএল। তবে বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা পুরো আসর খেলতে পারবেন না। কারণ এপ্রিল-মেতে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ।
সব ঠিক থাকলে মোস্তাফিজ ওই সময়ে খেলতেন আইপিএলে। নিলাম থেকে তাঁকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। নিউজিল্যান্ড সিরিজের কথা মাথায় রেখেই মোস্তাফিজকে অনাপত্তিপত্র দেওয়ার কথা ভেবেছিল বিসিবি। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা হচ্ছে দাবি করে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু অংশ, ধর্মীয় কিছু সংগঠন ও ধর্মীয় গুরুদের কয়েকজন কলকাতার সমালোচনা করেছিলেন কড়া ভাষায়। বিসিসিআইয়ের নির্দেশে তাই মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেয় কলকাতা। সেই জল গড়িয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে বাংলাদেশের খেলতে যাওয়া নিয়েও।
মোস্তাফিজ আইপিএলে না থাকার সুযোগটি দারুণভাবে লুফে নিল পিএসএল। পাকিস্তানের এই টুর্নামেন্ট বাঁহাতি এই পেসার খেলেছেন ৮ বছর আগে। লাহোর কালান্দার্সের হয়ে সেবার ৫ ম্যাচে ৪ উইকেট নেন তিনি।