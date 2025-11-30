নিলাম শেষে কোন দল কেমন হলো

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসরের নিলাম শেষ হয়েছে। দেশি ও বিদেশি মিলিয়ে মোট ৪১৫ জন ক্রিকেটার নিলামে ওঠেছিলেন। নিলামে দেশি ১৫৮ জনের বিপরীতে বিদেশি ক্রিকেটার ছিলেন ২৮৭ জন। এদের মধ্যে থেকে নিজেদের ক্রিকেটার বেছে নিয়েছে অংশগ্রহণকারী ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি।
দেশি ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ভালো দল গড়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও রংপুর রাইডার্স। তুলনামূলক ভালো বিদেশি ক্রিকেটার কিনেছে সিলেট টাইটান্স এবং ঢাকা ক্যাপিটালস।
শুরুতে দল পাননি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিম। শেষদিকে দল পেয়েছেন এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। নিলামে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছেন নাঈম শেখ। তাঁকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। বিদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৫ হাজার ডলারে দাসুন শানাকাকে ভিড়িয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস।
একনজরে ৬ দলের খেলোয়াড়ের তালিকা:
ঢাকা ক্যাপিটালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান, শামীম হোসেন, সাইফউদ্দিন, মোহাম্মদ মিঠুন, তাইজুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, নাসির হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, ইরফান শুক্কুর, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মারুফ মৃধা, জায়েদ উল্লাহ, মইনুল ইসলাম।
বিদেশি খেলোয়াড়: অ্যালেক্স হেলস, দাসুন শানাকা, জুবাইরুল্লাহ আকবরি, উসমান খান।
সিলেট টাইটানস
স্থানীয় খেলোয়াড়: মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ, পারভেজ হোসেন, খালেদ আহমেদ, আফিফ হোসেন, রনি তালুকদার, জাকির হাসান, রুয়েল মিয়া, আরিফুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন, মুমিনুল হক, শহীদুল ইসলাম, রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ, তৌফিক খান তুষার।
বিদেশি খেলোয়াড়: মোহাম্মদ আমির, অ্যারন জোনস, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ও সাইম আইয়ুব।
রংপুর রাইডার্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: লিটন দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, নুরুল হাসান সোহান, তাওহীদ হৃদয়, নাহিদ রানা, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, নাঈম হাসান, কামরুল ইসলাম রাব্বি, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আব্দুল হালিম, ইফতিখার হোসেন ইফতি, মেহেদী হাসান।
বিদেশি খেলোয়াড়: খাজা নাফে, এমিলিও গে, মোহাম্মদ আখলাক ও সুফিয়ান মুকিম।
নোয়াখালী এক্সপ্রেস
স্থানীয় খেলোয়াড়: মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী, হাবিবুর রহমান, মুশফিক হাসান, শাহাদাৎ হোসেন, রেজাউর রহমান, হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, রহমতউল্লাহ আলী।
বিদেশি খেলোয়াড়: জনসন চার্লস, হায়দার আলী, ইহসানউল্লাহ খান ও কুশল মেন্ডিস।
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
নিলাম থেকে নেওয়া স্থানীয় খেলোয়াড়: নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান তামিম, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী, আকবর আলী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আব্দুল গাফফার, মেহরব হাসান, রবিউলল হক, মুশফিকুর রহিম, শাকির শুভ্র, ওয়াসি সিদ্দিকি, মোহাম্মদ রুবেল।
বিদেশি খেলোয়াড়: সাহিবজাদা ফারহান, দাসুন হেমন্ত ও মোহাম্মদ নেওয়াজ।
চট্টগ্রাম রয়্যালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: শেখ মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, নাঈম শেখ, শরীফুল ইসলাম, আবু হায়দার রনি, মাহমুদুল হাসান জয়, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, সুমন খান, জিয়াউর রহমান, আরাফাত সানি, মুকিদুল ইসলাম, শুভাগত হোম, সালমান হোসেন, জাহিদুজ্জামান খান।
বিদেশি খেলোয়াড়: আবরার আহমেদ, নিরোশান ডিকভেলা, অ্যাঞ্জেলো পেরেরা।