তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাংলাদেশের হয়ে আর খেলবেন না সাকিব। ছবি: এএফপি

ঘরের মাঠে গত বছরের অক্টোবরে ঢাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টেস্ট থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। সেই ম্যাচের স্কোয়াডেও রাখা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু দেশেই আর ফিরতে পারেননি তিনি। সেই আক্ষেপ তাঁর রয়েছে এখনো। এর পেছনে পরোক্ষভাবে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে দায়ী করছেন এই অলরাউন্ডার।

ক্রিকেটপ্রেমীরা যখন ডুবে আছে দুবাইয়ের ভারত-পাকিস্তান মহারণে, তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাকিব-আসিফের পাল্টাপাল্টি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আজ সাকিব এক পোস্ট দেওয়ার পর যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে লেখেন, ‘একজনকে পুনর্বাসন না করায় সহস্র গালি দিয়েছেন আপনারা আমাকে। তবে আমি ঠিক ছিলাম। আলোচনার শেষ এখানেই।’

ঠিক এরপর নিজের অফিশিয়াল পেজে সাকিব লেখেন, ‘যাক শেষমেষ কেউ একজন স্বীকার করে নিলেন যে তাঁর জন্য আমার আর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেওয়া হলো না, বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পারলাম না! ফিরব হয়তো কোনোদিন আপন মাতৃভূমিতে, ভালোবাসি বাংলাদেশ।’

সাকিব এখন বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি খেলছেন। কদিন আগে খেলেছেন সিপিএল। বাংলাদেশের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচটি ছিল ভারতের বিপক্ষে গত বছরের অক্টোবরে।

