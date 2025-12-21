বিশ্ব রেকর্ড গড়া ব্যাটারকে বোকা বানালেন রিশাদ

মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে বল হাতে বেশ খরুচে ছিলেন রিশাদ হোসেন। এক ম্যাচ পরই ছন্দে ফিরলেন এই বাংলাদেশি স্পিনার। মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিপক্ষে বেশ হিসেবি বোলিং করেছেন নীলফামারির এই ক্রিকেটার। সেই সঙ্গে জ্যাক ফ্রেশার ম্যাকগার্কের উইকেটও তুলে নেন তিনি। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান এই অজি ব্যাটার
ভিক্টোরিয়ার কার্দিনিয়া পার্কে আগে ব্যাট করতে নামে রেনেগেডস। পঞ্চম ওভারে প্রথমবার রিশাদকে বোলিংয়ে আনেন হোবার্টের অধিনায়ক নাথান এলিস। সে ওভারে এক বাউন্ডারিতে ৭ রান দেন রিশাদ। সপ্তম ওভারে ফের বোলিংয়ে এসে সমান রান খরচ করেন তিনি। এবারও হজম করেন একটি বাউন্ডারি।
দলীয় ১১তম ওভারে নিজের তৃতীয় ওভারটি করেন রিশাদ। সে ওভারে সবচেয়ে বেশি হিসেবি ছিলেন তিনি। দেন মাত্র ৩ রান। প্রথম ৩ ওভারে ১৭ রান দিলেও কোনো উইকেট নিতে পারেননি। অবশেষে নিজের কোটার শেষ ওভারে এসে উইকেটের দেখা পান। ১৪তম ওভারের তৃতীয় বলে ৭ রান করা ম্যাকগার্ককে বোল্ড করেন রিশাদ। তাঁর সে ওভার থেকে মাত্র ৪ রান নিতে পেরেছে রেনেগেডসের ব্যাটাররা। তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ ছিল এমন– ৪-০-২১-১।
বিগ ব্যাশের চলতি পর্বে গত ১৬ ডিসেম্বর নিজেদের প্রথম ম্যাচে সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে মাঠে নামে হোবার্ট। সে ম্যাচ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেক হয় রিশাদের। প্রথম ম্যাচে ৩ ওভারের কোটায় ১৮ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। স্টার্সের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ২ উইকেট নিলেও ৩ ওভারে ১১ ইকোনমিতে খরচ করেন ৩৩ রান। অবশেষে তৃতীয় ম্যাচে এসে প্রথমবারের মতো ৪ ওভারের কোটা পূরণ করলেন। হোবার্টের হয়ে এদিন বল হাতে সবচেয়ে বেশি সফল ক্রিস জর্ডান। ৪ ওভারে ১৯ রানে ৪ উইকেট নেন এই ইংলিশ পেসার। রিশাদ, জর্ডানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান করেছে রেনেগেডস।