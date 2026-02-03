‘পাকিস্তান নিজেদের ক্রিকেটারদের সঙ্গে অবিচার করছে’

পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দেওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে টালমাটাল গোটা ক্রিকেট দুনিয়া। বিষয়টি নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে চারদিকে। ভারতের ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিল দেব মনে করেন, ভারত ম্যাচ বয়কট করে নিজেদের ক্রিকেটারদের সঙ্গেই অবিচার করছে পাকিস্তান।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বাদ পড়া সহজভাবে নিতে পারেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই ইস্যুতে বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। শেষ পর্যন্ত বয়কটের পথে না হাঁটলেও বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। তাতেই কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতির শঙ্কায় পড়ে গেছে আইসিসি।
এনডিটিভিকে কপিল বলেন, ‘সিদ্ধান্ত (ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট) খেলোয়াড়েরা নিয়ে থাকলে তারা সামনে এসে বলতে পারে। কিন্তু বোর্ড যদি নির্দেশ দেয় যে খেলবে না এটা দেশের সুনাম নষ্ট করবে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ না খেলার ঘোষণা প্রসঙ্গে কপিল বলেন, ‘এটা পাকিস্তানের জন্য ভালো দেখায় না। তোমরা একটা প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছো। অতীতে পাকিস্তান অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বের হয়ে এসেছে। তাদের বিশ্বকাপ খেলতে না দিলে খেলাটিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাকিস্তান আসলে নিজেদের ক্রিকেটারদের সঙ্গেই অবিচার করছে।’
ভারত ম্যাচ বয়কট করায় দর্শক হারানোর শঙ্কায় আছে পাকিস্তান–এমনটাই মনে করছেন কপিল, ‘দর্শকেরা কষ্ট পেলেও (পাকিস্তান ভারত ম্যাচ বয়কট করায়) দীর্ঘ মেয়াদে হয়তো ভুলে যাবে। সবাই নিজেদের মতো করে সামনের দিকে তাকাবে। আসলে কেউ আর তাদের (পাকিস্তান দল) জন্য অপেক্ষা করবে না। ক্রিকেট এগিয়ে যাবে, তার সঙ্গে মানুষও।’