পরপর দুদিন ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টিতে টানা দুই দিন কখনো যে কেউ খেলেনি, এমনটা নয়। কিন্তু মেজর টুর্নামেন্টে এমন সূচি হলে ব্যাপারটা অনেক চাপের হয়ে যায়। কারণ, তখন পয়েন্ট, নেট রানরেটের মতো জটিল হিসাব তখন সামনে চলে আসে। বাংলাদেশের টানা দুই দিনের খেলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ফিল সিমন্স।
এশিয়া কাপের সূচি করার সময় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) সুপার ফোরে টানা দুটি ম্যাচের সূচি রেখেছে। সেই টানা ম্যাচের সূচিতে এবার খেলতে হচ্ছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে। দুবাইয়ে আগামীকাল বাংলাদেশ খেলবে ভারতের বিপক্ষে। প্রতিবেশি দেশের বিপক্ষে খেলা শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিটন-তানজিদ হাসান তামিমদের নামতে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
পাকিস্তানের বিপক্ষেও বাংলাদেশ খেলবে দুবাইয়ে। ভেন্যু এক থাকলেও এশিয়া কাপে টানা দুটি ম্যাচ খেলা কি চাট্টিখানি কথা! ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে টানা দুটি ম্যাচ খেলার প্রসঙ্গ এলে সিমন্স বলেন, ‘পরপর দুটি টি-টোয়েন্টি কিংবা ওয়ানডে খেলা অত্যন্ত কঠিন। এটা ভালো কিছু নয়। কিন্তু আবারও বলছি, আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। ছেলেরা কঠোর অনুশীলন করেছে। আমার মনে হয় তারা পরপর দুটি ম্যাচ খেলার জন্য যথেষ্ট ফিট। কিন্তু কোনো দলের পক্ষে পরপর দুটি টি-টোয়েন্টি খেলার ব্যাপারটা ভালো দেখায় না। এটি ধারণার চেয়েও অনেক কঠিন ব্যাপার।’
২০১২, ২০১৬, ২০১৮—প্রত্যেকবারই দেখা গেছে একই চিত্র। সেই তিনবার বাংলাদেশ হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কাকে এবং প্রত্যেকবারই ফাইনালের টিকিট কেটেছিল বাংলাদেশ। এবারের এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার কাছে বাংলাদেশ হারলেও সুপার ফোরে ঠিকই প্রতিশোধ নিয়েছেন লিটন-তাওহীদ হৃদয়রা।সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কাকে ৪ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ শুরু করায় তাদের ফাইনালে ওঠার আশা তৈরি হয়। ভারত তুলনামূলক কঠিন প্রতিপক্ষ হলেও টুর্নামেন্টের আরেক দল পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের আশা করতেই পারে বাংলাদেশ। কারণ, সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান বাইরের ঘটনায় বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। মাঠে আশানুরূপ খেলতে পারছে না পাকিস্তান।
ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ কি বেশি ফেবারিট-এই প্রশ্নের উত্তরে সিমন্স জানিয়েছেন, আপাতত ভারত ম্যাচ নিয়েই তাঁর বেশি চিন্তা। দুবাইয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘ফেবারিট বলতে কিছু নেই। আমাদের হাতে এখনো দুটি ম্যাচ আছে। দুই প্রতিপক্ষই অনেক শক্তিশালী। ভারতের বিপক্ষে বুধবার রাতে যে ম্যাচটা খেলতে যাচ্ছি, সেটা নিয়েই বেশি চিন্তিত। ভারত ম্যাচ শেষে পাকিস্তানকে নিয়ে চিন্তা করব। তখন আপনি ফাইনাল নিয়ে ভাবতে পারবেন। এই মুহূর্তে ভারতকে নিয়ে চিন্তা করছি।’
দুবাইয়ে পাকিস্তান পরশু টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭১ রান করেছে। সেই রান তাড়া করে ভারত ৭ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে। এদিকে শ্রীলঙ্কা শনিবার দুবাইয়ে হেরেছে বাংলাদেশের কাছে। আবুধাবিতে আজ ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচে খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। যে দল জিতবে, সে টুর্নামেন্টে টিকে থাকবে। হারলে সেই দলের একরকম বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ।