উইজডেনের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি একাদশে মোস্তাফিজ, আরও যাঁরা আছেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

বল হাতে বছরটা দুর্দান্ত গেছে কাটার মাস্টারের। ছবি: সংগৃহীত

মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল থেকে বাদ পড়া নিয়ে জল কম ঘোলা হচ্ছে না। এই ইস্যুতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বলে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। এরপর থেকেই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এরই মাঝে নতুন করে আলোচনায় এলেন মোস্তাফিজ। সেটা মাঠের পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দিয়ে।

২০২৫ সালের সেরা টি-টোয়েন্টি দল বেছে নিয়েছে উইজডেন। সে দলে জায়গা করে নিয়েছেন মোস্তাফিজ। সদ্য শেষ হওয়া বছরে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই বাঁ হাতি পেসার। বছরজুড়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৪৩ ম্যাচ। ১৫৬.৫ ওভার বল করে নিয়েছেন ৫৯ উইকেট। ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৬.৭৮ রান। স্ট্রাইকরেট ১৫.০৯। বোলিং গড় ১৮.০৩। ২০২৫ সালে ন্যূনতম ১৫০ ওভার বল করেছেন এমন বোলারদের মধ্যে বোলিং গড়ের দিক থেকে মোস্তাফিজের ধারেকাছেও নেই কেউ।

বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে বল হাতে আরও হিসেবি ছিলেন মোস্তাফিজ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টিতে ৬.০৯ ইকোনমি রেটে ২৬ উইকেট নিয়েছেন কাটার মাস্টার। উইজডেনের বর্ষসেরা একাদশে পেস আক্রমণে মোস্তাফিজের সঙ্গে আছেন নিউজিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফি। স্পিনার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ভারতের বরুণ চক্রবর্তী ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুনিল নারিন। অলরাউন্ডার ক্যাটাগরিতে আছেন জেসন হোল্ডার ও স্যাম কারান।

ওপেনার ক্যাটাগরিতে থাকছেন অভিষেক শর্মা ও ফিল সল্ট। মিডলঅর্ডারের জন্য ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ডনোভান ফেরেইরা ও টিম ডেভিডকে বেছে নিয়েছে উইজডেন।

একনজরে উইজডেনের বর্ষসেরা একাদশ: অভিষেক শর্মা, ফিল সল্ট, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, স্যাম কারান, ডনোভান ফেরেইরা, টিম ডেভিড, সুনিল নারাইন, জেসন হোল্ডার, জ্যাকব ডাফি, মোস্তাফিজুর রহমান ও বরুণ চক্রবর্তী।

