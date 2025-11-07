লঙ্কানদের হারিয়ে শেষ আটে অস্ট্রেলিয়াকে পেল বাংলাদেশ

বৃষ্টির কারণে হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। প্রথম ম্যাচ খেলতে না পারলেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দাপট দেখিয়েছে আকবর আলীর দল। লঙ্কানদের ১৪ রানে হারিয়ে হংকং সিক্সেসে নিজেদের যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। শেষ আটের ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া।
মংকং স্টেডিয়ামে আকবর আলী ও মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের নৈপুন্যে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আগে ব্যাট করে আকবরের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নির্ধারিত ৬ ওভারে ৭৫ রান তোলে তারা। ধনঞ্জয়া লক্ষনের করা প্রথম ওভারে জিসান আলমকে হারালেও চাপে পড়তে হয়নি বাংলাদেশকে।
আকবরকে সঙ্গে নিয়ে সে ওভার থেকে ২০ রান তোলেন হাবিবুর রহমান সোহান। শুরুতেই ঝড় তুললেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি সোহান। রান আউটের ফাঁদে পড়ে দ্বিতীয় ওভারেই ফেরেন এই তরুণ ওপেনার। তার আগে করেন ২১ রান। তাঁর ৭ বলের ইনিংস সাজানো দুটি করে চার ও ছয়ের মারে।
সোহান ফিরলেও আকবরের ব্যাটিং ঝড় থামেনি। তৃতীয় ওভারে যখন প্যাভিলিয়নের পথ ধরলেন তখন বাংলাদেশ অধিনায়কের পাশে শোভা পাচ্ছিল ৩২ রান। ৯ বলে ২ চার ও ৪ ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। এছাড়া মোসাদ্দেক ৮ ও আবু হায়দার রনি করেন ৬ রান। শ্রীলঙ্কার হয়ে লক্ষন ছাড়াও থারিন্দু রত্নায়েকে ও লাহিরু সামারাকুন একটি করে উইকেট নেন।
জবাব দিতে নেমে মোসাদ্দেকের ঘূর্ণি বোলিংয়ে ৬১ রানের বেশি করতে পারেনি লঙ্কানরা। শুরুটা দারুণ হয়েছিল তাদের। রনির করা প্রথম দুই বলেই ছয় মারেন থানুকা দাবারে। পরের বলে এই ওপেনারকে আবরের হাতে ক্যাচ বানান রনি। চেষ্টা অব্যাহত রাখেন লক্ষন ও সামারাকুন। কিন্তু বাকিদের ব্যর্থতার কারণে আর পেরে ওঠেনি লঙ্কানরা। ১২ বলে সর্বোচ্চ ১৮ রান এনে দেন লক্ষন। ১৩ রান আসে সামারাকুনের ব্যাট থেকে। ৩ উইকেট নেন মোসাদ্দেক। ২ ওভারে তাঁর খরচ ২০ রান। রনি ও তোফায়েল আহমেদের শিকার একটি করে উইকেট।