অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের কালো আর্মব্যান্ড পরার কারণ কী

পার্থ, ব্রিসবেনের ব্যর্থতা ভুলে এবার অ্যাডিলেডে নামবে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচটা খেলতে নামবে শোকের আবহে।
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে আগামীকাল অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামবেন। দুই দলের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। দুই দলের জাতীয় সংগীত ও ‘ওয়েলকাম টু কান্ট্রি’ গান শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। অস্ট্রেলিয়ার সংগীতশিল্পী জন উইলিয়ামসন তাঁর ‘ট্রু ব্লু’ গানটা গাইবেন সিডনির বন্ডাই বিচে হতাহতদের স্মরণে।
ইহুদিদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরশু বন্দুকধারীদের হামলায় রক্তে সয়লাব হয়ে যায় সিডনির বন্ডাই বিচ। পুরো অস্ট্রেলিয়া এতে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে যাবে। কালো আর্মব্যান্ড, পতাকা অর্ধনমিত রাখা হচ্ছে মূলত হামলায় হতাহতদের স্মরণেই। সিডনির এই বন্ডাই পিচের কাছেই বাসা অস্ট্রেলিয়া টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের। আজ অ্যাডিলেডে অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বের অন্যান্যদের মতো এই ঘটনা দেখে বেশ অবাক হয়েছি আমি। বাচ্চাদের মাত্র ঘুম পাড়িয়েছিলাম। টিভি চালু করতেই দেখলাম খবর চলে আসছে। আমি ও আমার স্ত্রী দেখে চমকে গিয়েছি।’
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই বিচে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আহতদের রক্তদান করার আহ্বান জানিয়েছেন কামিন্স। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পরশু অজি অধিনায়ক লিখেছেন, ‘গত রাতে বন্ডি বিচে যে হৃদয়বিদারক ঘটেছে, তাতে বিধ্বস্ত। নিহত-আহতদের পরিবার ও বন্ডির মানুষদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। যদি আপনারা পারেন, রক্তদান করুন।’ গতকাল যৌথ বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ), ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) বন্ডাই বিচে হামলায় হতাহতদের স্মরণে শোক প্রকাশ করেছিল।
পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। দুই টেস্টেই অজিরা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল দুই দিনে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্ট চার দিনে শেষ হয়েছিল। অ্যাডিলেড টেস্টের পর হবে বক্সিং ডে টেস্ট। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) মাঠে গড়াবে চতুর্থ টেস্ট। পঞ্চম টেস্ট নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে।