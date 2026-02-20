সান্ত্বনার জয়ে বিশ্বকাপ শেষ অস্ট্রেলিয়ার

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটনের সাক্ষী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আগেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে তাদের। নিয়ম রক্ষা করতে আজ ওমানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল মিচেল মার্শের দল। আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচটিতে সান্ত্বনার জয় তুলে নিয়েছে ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নরা।
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওমানকে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল তারা। এরপর টানা দুই ম্যাচে জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যায়। তাতেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কায় পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় শেষ ম্যাচে মাঠে নামার আগেই নিশ্চিত হয়, সুপার এইটে খেলা হচ্ছে না অজিদের।