বৃষ্টিতে সিরিজ জয়ের শেষ সুযোগটুকু হারাল নিউজিল্যান্ড

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় যেন নিউজিল্যান্ডের কাছে সোনার হরিণ। ২০২১ সালে একবারই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে কিউইরা সিরিজ জিতেছিল অজিদের বিপক্ষে। চার বছর পর এবার সেই সুযোগ এসেছিল নিউজিল্যান্ডের কাছে। কিন্তু বৃষ্টির বাগড়ায় সেই সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হয়ে গেল।
বে ওভালের মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারায় অস্ট্রেলিয়া। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা কিউইদের জিততে হতো সিরিজের শেষ দুই টি-টোয়েন্টি। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে আজ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে মাঠে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড। কিন্তু বৃষ্টি এতটাই বাগড়া দিয়েছে যে সব মিলিয়ে মাত্র ১৩ বলের খেলা হয়েছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় সিরিজ জয়ের আর কোনো সম্ভাবনা নেই নিউজিল্যান্ডের।
বাংলাদেশ সময় আজ দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে শুরু হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির কারণে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর খেলা শুরু হয়। ২০ ওভারের পরিবর্তে ৯ ওভারে খেলা নামিয়ে আনা হয়। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল। কিন্তু অজিদের স্কোর যখন ২.১ ওভারে ১ উইকেটে ১৬ রান, তখন ফের নামে বৃষ্টি। এবার বৃষ্টি এতই বেশি হয়েছিল যে খেলা পুনরায় শুরু করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ সময় ২টা ৫৫ মিনিটে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
১৬ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ করেছেন ৯ রান। ট্রাভিস হেড ও ম্যাথু শর্ট করেছেন ৫ ও ২ রান। যার মধ্যে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে হেডকে ফিরিয়েছেন জ্যাকব ডাফি। এক ওভার বোলিং করে ১৩ রান খরচ করেছেন। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি-টোয়েন্টি হবে আগামীকাল। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে বাংলাদেশ সময় ১২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি।
২০০৫ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সাতবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড। যার মধ্যে ২০২১ সালে নিউজিল্যান্ড ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সেবার স্বাগতিক ছিল কিউইরাই। সবশেষ ২০২৪ সালে দুই দলের টি-টোয়েন্টি সিরিজও হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের মাঠে। এবার অজিরা সিরিজ জিতেছিল ৩-০ ব্যবধানে।
