বিপিএল দিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে চান শান্ত

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। এ বছরের ১৯ মে আরব আমিরাতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টির পর জাতীয় দলের জার্সিতে আর খেলার সুযোগ মেলেনি তাঁর। শান্ত তাই এবারের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকে (বিপিএল) পাখির চোখ করছেন। কারণ, এই বিপিএল শেষ হতে না হতেই শুরু হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
সবশেষ বিপিএলে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশালে খেলেছিলেন শান্ত। চ্যাম্পিয়ন বরিশাল লিগ পর্ব থেকে শুরু করে ফাইনাল পর্যন্ত ১৪ ম্যাচ খেলেছে। কিন্তু শান্ত কেবল পাঁচ ম্যাচে বরিশালের একাদশে ছিলেন। ৫ ম্যাচে ১১.২ গড় ও ১১৯.১৪ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ৫৬ রান। বছর ঘুরতেই এবারের বিপিএলে শান্ত খেলবেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে। এদিকে এ বছর বাংলাদেশ ৩০ টি-টোয়েন্টি খেললেও তিনি কেবল এক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এ সময় শান্তহীন বাংলাদেশ লিটন দাসের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। এমনকি শান্তর খেলার সুযোগ হয়নি সংযুক্ত আরব আমিরাতে সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে।
সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আগামীকাল বিপিএল অভিযান শুরু করবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ম্যাচের আগে আজ সিলেটে সংবাদ সম্মেলনে শান্ত বলেন, ‘রাজশাহী দলটা ব্যক্তিগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে দলের হয়ে অবদান রাখতে পারছি, সেটাই লক্ষ্য। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি সব দিক দিয়ে অবদান রাখতে চাচ্ছি। রাজশাহীতে অবদান রাখতে পারি। এরপর সামনে বিশ্বকাপ। যদি এখানে ভালো করতে পারি, তাহলে বড় সুযোগ। তবে এটা নির্বাচকেরা বুঝবেন। ম্যানেজমেন্ট আছেন। আমার কাজ হলো কীভাবে নিয়মিত পারফর্ম করতে পারি।’ সবশেষ বিপিএলে শান্ত বরিশালের হয়ে উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এবার কি দেখা যাবে বোলার শান্তকে-এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মজার ছলে রাজশাহী অধিনায়ক বলেন, ‘আগের বছর তো উইকেটরক্ষকের কাজ করেছিলাম। দেখি এবার বোলিংও করব।’
সিলেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ১২তম বিপিএল। স্বাগতিক দর্শকদের বিপক্ষে খেলাটা যে চ্যালেঞ্জিং, সেটা জানা আছে শান্তরও। বিপিএল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সব ম্যাচেই সিলেটের গ্যালারি পূর্ণ হয়ে ওঠে। আজ রাজশাহী অধিনায়ক বলেন, ‘ স্বাগতিক দর্শকদের বিপক্ষে খেলাটা রোমাঞ্চকর। আমার দলের ক্রিকেটাররা এই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।’
১২তম বিপিএল শুরু হচ্ছে সিলেট পর্ব দিয়ে। শেষ হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। বিপিএল শেষে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স নেই এবারের বিপিএলে। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।