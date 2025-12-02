হোম > খেলা > ক্রিকেট

ফিফটিতে প্রত্যাবর্তন রাঙালেন কেইন উইলিয়ামসন

ক্রীড়া ডেস্ক    

কেইন উইলিয়ামসন। ছবি: ক্রিকইনফো

১ বছর পর নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন হলো কেইন উইলিয়ামসনের। প্রত্যাবর্তনে নিজের জাত চেনালেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিন ফিফটি তুলে নিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক।

উইলিয়ামসনের ফিফটির পরও স্বস্তিতে নেই নিউজিল্যান্ড। ক্রাইস্টাচার্চের হেগলি ওভালে কেমার রোচ, ওজাই শিল্ডস, জাস্টিন গ্রিভসদের বোলিং তোপে প্রথম দিন শেষে অলআউট হওয়ার পথে স্বাগতিকেরা। ২৩১ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। কিউইদের হয়ে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন উইলিয়ামন। গ্রিভসের বল আলিক আথানেজের হাতে ধরা পড়ার আগে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ৬ চারে সাজানো তাঁর ১০২ বলের ইনিংস।

দলীয় ১ রানে ডেভন কনওয়ে ফিরে যাওয়ার পর টম লাথামকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন উইলিয়ামসন। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তাঁরা তোলেন ৯৩ রান। অভিজ্ঞ ব্যাটারের বিদায়ের পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে নিউজিল্যান্ড।

ফিফটি না পেলেও ৭ নম্বরে ব্যাটিং নেমে উইলিয়ামসনের মতোই ভরসা দিয়েছেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। ফিফটির সম্ভাবনা জাগিয়ে ব্যক্তিগত ৪৭ রানে শিল্ডসের শিকারে পরিণত হন তিনি। প্রথম দিনটা নিউজিল্যান্ডের হতে পারতো। কিন্তু লাথাম, টম ব্লান্ডেল, নাথান স্মিথরা ক্রিজে টিকে গিয়েও ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই দিন শেষে হাসিটা হেসেছে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

উইলিয়ামসনের পর পরই প্যাভিলিয়নের পথ ধরা লাথামের ব্যাট থেকে আসে ২৪ রান। ব্লান্ডেল করেন ২৯ রান। এছাড়া স্মিথের ব্যাট থেকে আসে ২৩ রান। রোচ, শিল্ডস ও গ্রিভস নেন দুটি করে উইকেট। সবচেয়ে কম ৩৪ রান খরচ করেন শিল্ডস।

