আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছিলেন সোবহানা মোস্তারি। এবার এর স্বীকৃতি পেলেন এই ব্যাটার। আইসিসির জানুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ নারী দলের এই ক্রিকেটার।
বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির মাসসেরা পুরস্কার জিতলেন মোস্তারি। এর আগে প্রথম বাংলাদেশি নারী ক্রিকেটার হিসেবে এই স্বীকৃতি জেতেন নাহিদা আক্তার; ২০২৩ সালের নভেম্বরের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি।
নেপালে অনুষ্ঠিত ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। দলটির এমন পারফরম্যান্সের অগ্রনায়ক মোস্তারি। ৬ ম্যাচে ব্যাট হাতে ২২৯ রান করেন তিনি। স্ট্রাইকরেট ১৪৫, ব্যাটিং গড় ৪৫। এমন পারফরম্যান্সের পর অনুমিতভাবেই আইসিসির জানুয়ারির মাসসেরা ক্রিকেটারদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নেন মোস্তারি। তাঁর সঙ্গে মনোনয়ন পেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বাঁ হাতি পেসার টারা নরিস এবং আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক গ্যাবি লুইস। তাদের দুজনকে পেছনে ফেলে বাজিমাত করলেন মোস্তারি।
থাইল্যান্ডকে ৩৯ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। সে ম্যাচে ৫৯ রানের নজরকাড়া ইনিংস উপহার দেন মোস্তারি। টুর্নামেন্টে এটাই এই মিডল অর্ডার ব্যাটারের সেরা ইনিংস। এ ছাড়া স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৭ রানের আরও একটি ইনিংস খেলেন মোস্তারি। বাকি চার ম্যাচের তিনটিতেই খেলেন ত্রিশোর্ধ ইনিংস। সঙ্গে অফ স্পিনে একটি উইকেটও নেন তিনি।