হোম > খেলা > ক্রিকেট

মাঠে ভারত-পাকিস্তানকে সামলাবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    

আগামীকাল ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তানের কাছে অলিখিত সেমিফাইনালে হেরে এশিয়া কাপের সুপার ফোর থেকে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ। তাদের বিপক্ষে দারুণ জয়ের পর এবার ফাইনাল খেলার অপেক্ষায় সালমান আলী আগার দল। শিরোপার লড়াইয়ে আগামীকাল ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা।

শিরোপার লড়াই নামতে না পারলেও এশিয়া কাপের ফাইনালে ঠিকই থাকছে বাংলাদেশ। ভারত ও পাকিস্তানের লড়াইয়ে ফিল্ড আম্পায়ারিং করবেন বাংলাদেশের আম্পায়ার মাসুদুর রহমান মুকুল। আর চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে থাকছেন আরেক বাংলাদেশি আম্পায়ার গাজী সোহেল। বাংলাদেশের মতো আফগানিস্তানও এশিয়া কাপের সুপার ফোর থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে দেশটির নামও ফাইনালে উচ্চারিত হবে। দুবাইয়ে কাল মুকুলের সঙ্গে ফিল্ড আম্পায়ারের ভূমিকায় দেখা যাবে আফগান আম্পায়ার আহমদ শাহ পাকতিনকে।

এর আগে গ্রুপ পর্বে ভারত–পাকিস্তান লড়াইয়ে আম্পায়ার হিসেবে ছিলেন মুকুল। সুপার ফোরে দুই দলের খেলোয়াড়দের সামলে প্রশংসা কুড়িয়েছেন গাজী সোহেল। ম্যাচ পরিচালনায় দারুণ দক্ষতা দেখানোয় ফাইনালের মতো ম্যাচে এই দুই বাংলাদেশি আম্পায়ারের ওপর ভরসা রেখেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)।

সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের আশা জাগিয়েছিল বাংলাদেশ। এরপর টানা দুই ম্যাচে ভারত ও পাকিস্তানের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ, জাকের আলীরা। বিশেষ করে পাকিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচে হারের পর কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের দেওয়া ১৩৬ রান করতে ব্যর্থ হয় তারা।

এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিলেও দুবাইয়েই আছে বাংলাদেশ দল। কদিন পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। তার আগে আপাতত দর্শক হয়ে ভারত–পাকিস্তান ফাইনাল উপভোগ করবে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা।

সম্পর্কিত

বিতর্ক এড়িয়ে ফাইনালে ভারতকে হারানোর বার্তা পাকিস্তানের

ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের আগে শোয়েবকে অভিষেকের ‘খোঁচা’, কারণ কী

জয়–দীপুর তাণ্ডবে চট্টগ্রামের দাপুটে জয়

ফাইনালে ভারতকে হারানোর টোটকা দিলেন পাকিস্তান কোচ

রাজ্জাকের পদত্যাগে বিস্মিত শান্ত

বাংলাদেশের কাছে হার এখনো পোড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কাকে

বরিশালকে হারাতে ঘাম ছুটে গেল সিলেটের

পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালের আগে ভারতের দুশ্চিন্তা

আফগানিস্তান সিরিজই মিস করতে পারেন লিটন

বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের কী ছিরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা