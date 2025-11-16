হোম > খেলা > ক্রিকেট

‘নিউজিল্যান্ডের কাছে ভরাডুবির পর ভারত কোনো শিক্ষাই নেয়নি’

ক্রীড়া ডেস্ক    

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩০ রানে হেরেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

ঘরের মাঠে ভারত সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত খেললেও সেটা সীমিত ওভারের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। এই দুই সংস্করণে ভারতকে তাদের মাঠে হারানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু যখন টেস্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকটা পিছিয়েই থাকছে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন।

এক বছরে টেস্টে ভারতের অন্যতম বাজে এক অধ্যায় হয়ে রইল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আজ তিন দিনে শেষ হওয়া ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৯৩ রানে গুটিয়ে গেছে ভারত। তাতে ইডেনে সবচেয়ে কম রানের লক্ষ্য দিয়ে জেতার রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩০ রানে হারের পরই ভারতের গত এক বছরে ঘরের মাঠে টেস্টের পারফরম্যান্স নিয়ে শুরু হয় আলাপ-আলোচনা। গত বছরের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে ভারত নিজেদের মাঠে ছয় টেস্ট খেলে জিতেছে দুটি। হেরেছে চার ম্যাচ। এই চার ম্যাচের মধ্যে রয়েছে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত বছর টেস্ট সিরিজে ভারত নিজেদের মাঠে ‘স্পিনিং ট্র্যাক’ বানিয়ে ধরা খেয়েছিল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর ভারতকে ধুয়ে দিয়েছেন ওয়াসিম জাফর। একই সঙ্গে ভারতকে তরিকা বদলাতে বলছেন জাফরও। ভারতের সাবেক এই ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমরা নিউজিল্যান্ড সিরিজের হার থেকে মনে হয় কিছু শিখিনি। এ ধরনের পিচে আমাদের স্পিনার আর প্রতিপক্ষের স্পিনারদের মধ্যে পার্থক্য অনেক কমে যায়। সেই ক্ল্যাসিক ভারতীয় পিচে ফিরতে হবে। ২০১৬-১৭ মৌসুমে যখন ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড সফর করেছিল, ভারতে এমন উইকেট ছিল। কোহলি ছিল তখন অধিনায়ক।’

ভারত ৩০ রানে হারের পর তোপের মুখে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জী। সুজনকে যখন সবাই ধুয়ে দিচ্ছেন, তখন যেন তাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সাংবাদিকদের গম্ভীর বলেন, ‘ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম আমরা। কিউরেটর অনেক সাহায্য করেছেন। ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। এ ধরনের উইকেটে আপনি অবশ্যই রান করতে পারবেন। আমার মতে, অসম বাউন্স বেশি ছিল। স্পিনার-পেসার সবার জন্যই প্রযোজ্য। ১২৪ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল।’

শুবমান গিল প্রথম ইনিংসে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ভারতের দুই ইনিংসেই ৯ উইকেট পড়ার পর ইনিংস শেষ হয়েছে। ৩৮ উইকেটের মধ্যে স্পিনাররা নিয়েছেন ২২ উইকেট। পেসাররা পেয়েছেন ১৬ উইকেট। যাঁদের মধ্যে দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সায়মন হারমার। ইরফান এক্সে লিখেছেন, ‘ঘূর্ণি উইকেটে স্পিন খেলতে যে দক্ষতা লাগে, সেটা অবশ্যই কমে গেছে। সফট হ্যান্ড, কবজির কাজের দক্ষতার যে অভাব রয়েছে, সেটা ভারতের ব্যাটিংয়ে বোঝা গেছে।’ ভারত গত এক বছরে নিজেদের মাঠে যে দুই টেস্ট জিতেছে, দুটিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। দুটিই হয়েছে এ বছরের অক্টোবরে। যার মধ্যে আহমেদাবাদে ভারত জিতেছে ইনিংস ও ১৪০ রানে।

