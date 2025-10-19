কেন জ্বলছে বাংলাদেশ, রুবেলের প্রশ্ন

গত কয়েক দিনে দেশে একাধিকবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সবশেষ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়েছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ। এ ঘটনায় কোনো প্রাণহানি না হলেও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
আগুন লাগার ঘটনায় মুখ খুললেন তামিম ইকবাল, তাসকিন আহমেদ, রুবেল হোসেনরা। তাঁরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন। অন্য দুজনের চেয়ে রুবেলের পোস্ট একটু বেশিই নজর কেড়েছে সবার। সহমর্মিতা জানানোর পাশাপাশি কেন ঘন ঘন আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে, সে প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছেন এই ডানহাতি পেসার।
নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে রুবেল লিখেছেন, ‘একটা নয়, দুইটা নয়–পরপর তিনটা জায়গায় আগুন! প্রশ্নটা একটাই...কেন বাংলাদেশ জ্বলছে? মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি–এত অন্যায়, এত দুর্নীতি, এত মৃত্যু... তারপরও কেন থাকি এখানে? উত্তর একটাই–মায়া, ভালোবাসা, মাটির গন্ধ আর এক টুকরো পতাকা! এই দেশটাই আমার নাড়ির টান, আমার অস্তিত্ব। অবাক লাগে–এত বড় একটা জায়গায়, এত নিরাপত্তা এত ফ্যাসিলিটিস থাকার পরও এমন দুর্ঘটনা–সত্যিই ভাবার বিষয়! ভয় নয়, ভরসার বাংলাদেশ চাই, আগুন নয়, আলোর বাংলাদেশ চাই।’
তামিম লিখেছেন, ‘ঢাকা বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সকল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা। এই ক্ষতি সত্যিই ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই বিপর্যয় সহ্য করার শক্তি ও সবর দান করুন।’
তাসকিনের বার্তা ছিল এমন, ‘ম্যাচ চলার সময় আকাশে আগুনের ধোঁয়া দেখেছিলাম, কিন্তু তখন বুঝিনি এর পেছনে লুকিয়ে আছে এমন ভয়াবহ এক ট্র্যাজেডি। কত স্বপ্ন, কত পরিশ্রম, কত উদ্যোক্তার আশা আজ সেই আগুনে পুড়ে নিভে গেল...এই কঠিন সময়ে হৃদয়ের গভীর সহমর্মিতা জানাই সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের ধৈর্য দান করেন এবং উত্তম প্রতিদান দেন।’