জাকেরের জায়গায় তাসকিনকে অধিনায়ক ভেবেছিলেন ওয়াসিম আকরাম

পাঁজরের চোটের কারণে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে পারেননি লিটন দাস। সেই দুই ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী অনিক। তবে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি ওয়াসিম আকরামের।
জাকেরের পরিবর্তে তাসকিন আহমেদকে অধিনায়ক করা যেত বলে মনে করেন ওয়াসিম আকরাম। যদিও তাসকিন একাদশে তেমন নিয়মিত নন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিশ্রামনীতি অনুসরণ করে তাঁকে খেলায়। এ ছাড়া কিছুদিন আগে বন্ধুকে পেটানোর অভিযোগে নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়েন এই পেসার। ব্যক্তিজীবনে সুশৃঙ্খল না হওয়ায় টিম ম্যানেজমেন্ট তাসকিনকে অধিনায়ক করার কথা বিবেচনা করছে না বলে গুঞ্জন রয়েছে। যদিও এই যুক্তি সঠিক মনে হচ্ছে না পাকিস্তানি কিংবদন্তির কাছে।
নিজে পেসার হওয়ায় আরেক পেস বোলারের শরীরী ভাষা কেমন থাকে, সেটা ভালোই জানা ওয়াসিম আকরামের। তাঁর মতে পেসাররা ব্যক্তিজীবনে এমন হয়ে থাকেন ঠিকই। কিন্তু অধিনায়কত্বের ক্ষেত্রে সেটা তেমন প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন না আকরাম। দুবাইয়ে গতকাল আজকের পত্রিকাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানি কিংবদন্তি বলেন, ‘তাসকিন আহমেদের কথা যদি বলি, গত চার-পাঁচ বছর ধরে তার বোলিং দেখে আমি খুবই মুগ্ধ। আমি ভেবেছিলাম সে সম্ভবত পাকিস্তানের বিপক্ষে অধিনায়ক হবে। আমাকে আরও বলা হয়েছে যে তাসকিন খুব একটা সুশৃঙ্খল নন। কিন্তু ভুলে গেলে চলেব না, ফাস্ট বোলাররা সুশৃঙ্খল হন না। কারণ তারা ফাস্ট বোলার। তাদের ভেতরে আগুন আছে। এবং তারা ভালো নেতা হতে পারেন।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে আকরামের। যদিও সেটা পুরোপুরি বিসিবির উপর ছেড়ে দিলেন সাবেক এই তারকা পেসার, ‘আমি কিছুদিনের জন্য কাজ করতে পারি। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে কাজ করব কিনা সেটা এখন বলা কঠিন। বাংলাদেশ দলে মুশতাক আহমেদের মতো একজন খুব ভালো কোচ আছেন। এছাড়া ফিল সিমন্স শন টেইটরাও আছেন। উনারা সবাই ভালো কাজ করছেন। দেখা যাক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আমাকে নিয়ে কী ভাবে। ক্রিকেটের প্রতি বাংলাদেশের আগ্রহ অবিশ্বাস্য।’
গ্রুপ পর্ব ও সুপার ফোর মিলে বাংলাদেশ খেলেছে ৬ ম্যাচ। তবে তাসকিন খেলেছেন ৪ ম্যাচ। সেই চার ম্যাচেই বাংলাদেশের পেসার কাবু করেছেন প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের। ৮.৫৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৮ উইকেট। যার মধ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর অলিখিত সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে নিয়েছেন ৩ উইকেট। সেই ম্যাচে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ হেরেছে ১১ রানে। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী অনিক দায়িত্ব নিয়ে না খেলে বাজে শট খেলে উইকেট বিলিয়ে দিয়েছেন। এবার লিটন আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারছেন না। তাঁর পরিবর্তে জাকেরের কাঁধেই আফগান সিরিজের নেতৃত্বভার তুলে দিয়েছে বিসিবি।