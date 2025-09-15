অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন উইলিয়ামসন

ইনজুরির কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ থেকে আগেই ছিটকে গেছেন উইল ও রুর্ক, গ্লেন ফিলিপস ও ফিন অ্যালেন। শঙ্কা আছে মিচেল স্যান্টনারের খেলা নিয়েও। এরই মধ্যে এবার অজিদের বিপক্ষে কুড়ি ওভারের সিরিজের আগে কিউইদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিলেন কেন উইলিয়ামসন।
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (এনজেডসি) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নাম না থাকার কারণে বেছে বেছে খেলেন উইলিয়ামসন। তারই অংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবেন না এই তারকা ব্যাটার। নিজের সিদ্ধান্তের কথা এরই মধ্যে এনজেডসিকে জানিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক। মূলত বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে প্রাধান্য দিতেই কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন উইলিয়ামসন।
সবশেষ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ও আফ্রিকান দেশটিতে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজেও উইলিয়ামসনকে পায়নি নিউজিল্যান্ড। সে সময় ইংল্যান্ডে কাউন্টি, টি–টোয়েন্টি ব্লাস্ট ও দ্য হান্ড্রেড নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করেছেন উইলিয়ামসন। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকলেও নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ক্যাজুয়াল চুক্তি করেছেন তিনি। এই চুক্তিতে বোর্ডের সঙ্গে সমঝোতায় দ্বিপাক্ষীক সিরিজ কিংবা টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন উইলিয়ামসন। তাঁর মতো একই চুক্তি করেছেন আরও চারজন ক্রিকেটার। এরা হলেন টিম শেইফার্ট, ডেভন কনওয়ে, লুকি ফার্গুসন ও অ্যালেন।
আসন্ন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই চুক্তি দলের জন্য ভালো সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন এনজেডসি–র সিইও স্কট ওয়েইনিঙ্ক। এই সংগঠকের কথায় স্পষ্ট–অস্ট্রেলিয়া সিরিজে না থাকলেও সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপে উইলিয়ামসনসহ ক্যাজুয়াল চুক্তি করা বাকি ৪ ক্রিকেটারকে পাচ্ছে নিউজিল্যান্ড।
নিউজল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ১ অক্টোবর। ৩ ও ৪ অক্টোবর সিরিজের বাকি ম্যাচদুটি খেলবে তারা। সবকটি ম্যাচই হবে মাউন্ট মঙ্গানুইতে।