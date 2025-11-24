ভারতীয় নারী ক্রিকেটারের বিয়েতে একের পর এক বিপদ

স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে পলাশ মুচ্ছলের বাগদান হয়েছে গত সপ্তাহেই। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে গতকাল তাঁদের বিয়েও হয়ে যেত। কিন্তু সব বিপদ যেন এই শুভকাজের সময়ই এসে পড়ল। স্মৃতির বাবা অসুস্থ হওয়ার পর তাঁর বাগদত্তা পলাশ মুচ্ছলকেও হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।
হার্ট অ্যাটাকের মতো অবস্থা হওয়ায় স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। মহারাষ্ট্র প্রদেশের সাঙ্গিল এলাকায় বিয়েবাড়ির উৎসবের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসতে হয়। শ্রীনিবাসকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় এক হাসপাতালে। বাবা অসুস্থ হওয়ায় বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন স্মৃতি। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই তাঁর বাগদত্তা পলাশকে নিয়ে যেতে হয়েছে হাসপাতালে। সূত্রের বরাতে এনডিটিভির প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভাইরাল ইনফেকশন ও অ্যাসিডিটির সমস্যার কারণে স্থানীয় এক হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল পলাশকে। অবস্থা অত গুরুতর নয়। এরই মধ্যে পলাশ হাসপাতাল ছেড়েছেন।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২০ নভেম্বর হয়েছে স্মৃতি-পলাশের বাগদান অনুষ্ঠান। সেই বাগদান অনুষ্ঠানের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। স্মৃতিকে চমকে দিতে তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় নারী ক্রিকেটার পরেন লাল স্কার্ট।পলাশের পরনে ছিল স্যুট। পিচের ঠিক মাঝখানে এনে স্মৃতির চোখ খুলে দেন পলাশ। চোখের বান্ধন খুলতেই হাসেন স্মৃতি। এরপর হাঁটু গেড়ে বসে পলাশ বিয়ের প্রস্তাব দেন সদা হাস্যোজ্জ্বল স্মৃতিকে। পলাশের হাতে ছিল লাল গোলাপ। ভারতীয় এই সংগীত পরিচালক ছবিটি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছিলেন। ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘সে হ্যাঁ বলেছে।’ তাঁরা দুজন (স্মৃতি-পলাশ) একে অপরকে আংটি পরিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। মুম্বাইয়ের এই স্টেডিয়ামে একে অপরকে জড়িয়েও ধরেছিলেন।
ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে বাগদানের ১৮ দিন আগে ঐতিহাসিক এক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলেন স্মৃতি। ২ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ভারত। ৭৮ বলে ৮৭ রান ও বোলিংয়ে ৩৬ রানে ২ উইকেট নিয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ফাইনাল সেরার পুরস্কার পান শেফালি ভার্মা। টুর্নামেন্টে ২১৫ রান ও ২২ উইকেট নিয়ে দীপ্তি শর্মা পেয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার। ৪৩৪ রান করে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন স্মৃতি। এক সেঞ্চুরি ও দুই ফিফটি করেন। সর্বোচ্চ ৫৭১ রান করেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা ভলভার্ট।