আগের বিপিএলের ৩০ লাখ টাকা এখনো পাইনি, বিজয়ের ক্ষোভ

বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগেই পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এনামুল হক বিজয়, সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবুদের নাম নিলামের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ঝেরেছেন বিজয়। তাঁর দাবি আগের বিপিএলের পারিশ্রমিক এখনো পুরোপুরি পাননি।
২০২৫ বিপিএলে দুর্বার রাজশাহীর হয়ে খেলেছিলেন এনামুল হক বিজয়। সেই রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়েছিল অনেকবার। বারবার চেক বাউন্স করেছে। রেড ফ্ল্যাগের তালিকাভুক্ত থাকায় যখন বিজয়ের নাম ২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে বোমা ফাটিয়েছেন বিজয়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘বিপিএলে গত বছর ৫০ লাখের চুক্তি ছিল। ৩০ লাখ পাইনি। এক বছর যাঁরা বিপিএলের দায়িত্বে ছিলেন, অনেক ফোন করেছি, মেইল দিয়েছি। তাঁদের কাছে গিয়ে চেক দেখিয়েছি। রাজশাহী দলের চেক পড়ে আছে। কিন্তু টাকা নেই। এক বছর ধরে ৩০ লাখ টাকা পাইনি। এই টাকা কেন পাচ্ছি না, কারণ জানতে চাই।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) কাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের পরামর্শ অনুযায়ী, ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠা ক্রিকেটারদের নিলামে রাখা হবে না। মজার ব্যাপার, এ সিদ্ধান্ত ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্য ইভেন্টে প্রযোজ্য হবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি। বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘নামের পাশে লাল পতাকা (রেড ফ্ল্যাগ) থাকা খেলোয়াড়দের আমরা তালিকায় রাখব না।’
অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হলে শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি বলে জানিয়েছেন বিজয়। ফেসবুকে গত রাতে তিনি বলেছেন, ‘আমাকে বাদ দেওয়ার কারণ জানান। ফোনে পাচ্ছি না তাদের। সামাজিক মাধ্যমের সুযোগ তাই নিতেই হবে। সমাধানটা কী হবে, জানতে চাই। গত বছর যা হয়েছে, সেটার প্রমাণ থাকলে আমাকে নিষিদ্ধ করুন। সারা বাংলাদেশের মানুষ জানুন যে আমি অপরাধী।’
১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটিতে বিজয় সবশেষ বিপিএলে ৩৯২ রান করেছিলেন। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় ছিলেন পাঁচে। ছন্দে থাকা বিজয় মাঝপথেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। আগের বিপিএলে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে গতকাল ফেসবুকে তিনি বলেন, ‘রাজশাহীর হয়ে যখন খেলছিলাম, ফারুক ভাই, আকরাম স্যার, মঞ্জু ভাই, মিঠু ভাইও ছিলেন। আমরা যে টাকা পাচ্ছি না, সবাই জানতেন। খেলা বয়কট না করতে অনুরোধ করা হয়েছে। কথা ভুল বলে থাকলে ধরিয়ে দেবেন। কারও বিরুদ্ধে বলছি না। নিজের জন্য বলছি কথাগুলো। বিসিবি থেকে নেতৃত্ব চালিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু করিনি। সেঞ্চুরির পরের দিন অধিনায়কত্ব ছেড়েছি।’
১২ বছর পর আজ হতে যাচ্ছে বিপিএলের নিলাম। ঢাকার এক পাঁচ তারকা হোটেলে বিকেলে শুরু হবে এই নিলাম। ঢাকা ক্যাপিটালস, সিলেট টাইটান্স, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রংপুর রাইডার্স—এই ছয় দল অংশ নেবে এবারের বিপিএলে। নিলামের আগে এনামুল হক বিজয়, সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবু, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামান-তাঁদের নাম উঠে গেছে রেড ফ্ল্যাগে।