তিন মাস পর দ্বিতীয় বিয়ের খবর জানালেন রশিদ খান

নিজের দ্বিতীয় বিয়ের খবর জানালেন রশিদ খান। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

রশিদ খানের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে আলোচনাটা শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরে। অবশেষে আফগান এই লেগস্পিনার খবরটা জানিয়েই দিয়েছেন। তিন মাস পর সামাজিকমাধ্যমে নিজের দ্বিতীয় বিয়ের কথা প্রকাশ করেছেন রশিদ খান।

এ বছরের ২ আগস্ট দ্বিতীয় বিয়ে করলেও সেটা গতকাল রাতে রশিদ খান জানিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে বরের বেশে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিখেছেন, ‘২০২৫-এর ২ আগস্ট জীবনের নতুন ও অর্থবহ এক অধ্যায় শুরু করলাম। আমি আমার বিয়ে সারলাম। এমন এক নারীকে বিয়ে করেছি, যিনি ভালোবাসা ও শান্তিতে জীবন ভরে তুলতে পারেন। এমন জীবনসঙ্গী খুঁজে আসছিলাম অনেক দিন ধরেই।’

নেদারল্যান্ডসে কদিন আগে এক নারীর সঙ্গে রশিদ খানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। সেই ছবি নিয়ে নেটিজেনরা যে মন্তব্য করেছিলেন, সেটা খুব লেগেছে রশিদের কাছে। ইনস্টাগ্রামে গত রাতে আফগান লেগস্পিনার লিখেছেন, ‘কদিন আগে আমার স্ত্রীকে নিয়ে একটি চ্যারিটি ইভেন্টে গিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষজনের কাছ থেকে যে ধারণা পেলাম, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। সত্যি কথা হচ্ছে সে আমার স্ত্রী। এখানে গোপনীয়তার কিছু নেই। সবাইকে ধন্যবাদ।’ আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক অবশ্য তাঁর স্ত্রীর ছবি পোস্ট করেননি।

কাবুলের ইম্পেরিয়াল কন্টিনেন্টাল হোটেলে গত বছরের অক্টোবরে ধুমধাম করে হয়েছিল রশিদ খানের বিয়ের অনুষ্ঠান। সেবার তিনি একা নন। তাঁর তিন ভাইও বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। মোহাম্মদ নবি, মুজিব উর রহমান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নাজিবউল্লাহ জাদরান, রহমত শাহ, ফজলহক ফারুকিসহ রশিদের অনেক সতীর্থ তখন উপস্থিত ছিলেন কাবুলের সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে।

রশিদ খান সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন এ বছরের ৩১ অক্টোবর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। তাঁর নেতৃত্বে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছিল আফগানিস্তান। ঠিক তার আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলেছিল আফগানিস্তান। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের ওপর নিয়েছিল আফগানরা।

