অস্ট্রেলিয়া কি বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়বে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের শঙ্কায় পড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। ‘বি’ গ্রুপে ৩ ম্যাচ শেষে ১ জয়ে তাদের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। সবশেষ ম্যাচে গতকাল শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর অজিদের বিদায়ের শঙ্কা আরও বেড়েছে। একই গ্রুপের ম্যাচে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে জিম্বাবুয়ে। দুপুর সাড়ে তিনটায় শুরু হতে যাওয়া ম্যাচটিতে সিকান্দার রাজার দল জিতলে বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে অস্ট্রেলিয়ার। শ্রীলঙ্কার পর দ্বিতীয় দল হিসেবে এই গ্রুপ থেকে শেষ আটে পৌঁছে যাবে জিম্বাবুয়ে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
টিভি সূচি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
কানাডা-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১১টা ৩০ মি.,সরাসরি
আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩টা ৩০ মি., সরাসরি
নেপাল-স্কটল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গ্যালাতাসারাই-জুভেন্তাস
রাত ১১টা ৪৫ মি., সরাসরি
মোনাকো-পিএসজি
রাত ২টা, সরাসরি
বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সরাসরি
ডর্টমুন্ড-আতালান্তা
রাত ২টা, সরাসরি
সনি লিভ