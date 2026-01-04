মোস্তাফিজের প্রতি অবিচার ও চরম অসহিষ্ণু আচরণ করেছে ভারত: বাফুফে সভাপতি

নিলাম থেকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) কেনার ২০ দিনও হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের নাম ছেঁটে ফেলে কেকেআর। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কীর্তি আজাদসহ বাংলাদেশের অনেকেই বিসিসিআইয়ের ওপর তোপ দেগেছেন।
কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। এই ইস্যুতে মোস্তাফিজকে নিলাম থেকে নেওয়ায় কেকেআরের প্রতি ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলত মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেয় কেকেআর। ছন্দে থাকা একজন ক্রিকেটারকে বাংলাদেশি পরিচয়ের কারণে বাদ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ তাবিথ লিখেছেন, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজুর রহমানকে নেওয়ার পরও কেবল রাজনৈতিক চাপের কারণে তাকে ২০২৬ আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতে আমি ভীষণ হতাশ। মোস্তাফিজ একজন বিশ্বমানের অ্যাথলেট যিনি নিজের দক্ষতা ও পারফরম্যান্স দিয়ে সেখানে জায়গা করে নিয়েছেন। শুধুমাত্র তার জাতীয়তার কারণে তাকে লক্ষ্যবস্তু করা একজন খেলোয়াড়ের প্রতি অবিচার এবং অসহিষ্ণুতার চরম বহিঃপ্রকাশ। যা ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটে মোটেও আশানুরূপ নয়।’
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—২০১৬ থেকে আইপিএলে এখন পর্যন্ত এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ৬০ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্ট দিয়েছে। গতবার জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক না খেলায় দিল্লি ক্যাপিটালস টুর্নামেন্টের মাঝপথে নেয় মোস্তাফিজকে।
আগের আইপিএলের হিসাবটা যদি এক পাশে সরিয়েও রাখা হয়, অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও মোস্তাফিজ দুর্দান্ত খেলে চলেছেন। দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি লিগে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। রংপুর রাইডার্সের জার্সিতে এবারের বিপিএলে এরই মধ্যে তিন ম্যাচে নিয়েছেন ৬ উইকেট। খেলাধুলাকে পুরোপুরি রাজনীতিমুক্ত করতে ভারতের কাছে তাবিথের আহ্বান, ‘খেলাধুলাকে রাজনীতিকরণ করা বন্ধ করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং বিসিসিআইকে আহ্বান জানাচ্ছি। বিভেদ ভুলে মানুষকে এক করার শক্তি রয়েছে খেলাধুলার। একে বিভাজনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে আসুন একে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধা তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি। শক্ত থাকো মোস্তাফিজ। পুরো জাতি আজ তোমার পাশে আছে।’
বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ভেন্যু পরিবর্তনের আলোচনা গতকাল মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই জোরালো হয়েছে। সূচি অনুযায়ী এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তিন ম্যাচ খেলবে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ও একটি খেলবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। এমন অবস্থায় ভারতে ম্যাচ খেলা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে বক্তব্য এসেছে বাংলাদেশ সরকারের একাধিক উপদেষ্টার পক্ষ থেকে। ভারত থেকে বাংলাদেশের ম্যাচ সরাতে আইসিসিকে এরই মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) চিঠি দিয়েছে।