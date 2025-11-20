হোম > খেলা > ক্রিকেট

শোয়েব আখতারকে বিশেষ দায়িত্ব দিল শাকিব খানের দল

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করছেন সাবেক এই পেসার। ছবি: এক্স

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্রথম ১১ আসরে কোচ কিংবা মেন্টর হিসেবে দেখা যায়নি শোয়েব আখতারকে। অবশেষে ১২তম আসরে অপেক্ষা ফুরাচ্ছে পাকিস্তানের সাবেক তারকা পেসারের। মেন্টর হিসেবে শোয়েবকে নিয়োগ দিয়েছে শাকিব খানের মালিকানাধীন ঢাকা ক্যাপিটালস। এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শোয়েব আখতারের একটি ছবি পোস্ট করেছে ঢাকা। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘গতি কৌশলের সাথে মিলে যায়। আমাদের পরামর্শদাতা–শোয়েব আখতার। শুরু হোক গর্জন।’

অনেক আগেই ক্রিকেট ছেড়েছেন শোয়েব। ২২ গজকে বিদায় বলার পর থেকেই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস খ্যাত সাবেক এই পেসার। বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠানেও দেখা যায় তাঁকে। পাশাপাশি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ক্রিকেট নিয়ে ভিডিও তৈরি করে থাকেন। পাকিস্তান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট নিয়ে কথা বলেন শোয়েব।

১১তম আসর দিয়ে বিপিএলে অভিষেক হয় ঢাকা ক্যাপিটালসের। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) একাধিক সূত্র জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী, আগামী পাঁচ বছর রাজধানীপাড়ার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকানায় থাকবেন শাকিব। বিপিএলের প্রথম আসরটা ভালো যায়নি তাদের। সাত দলের মধ্যে ছয়ে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে ঢাকা। ১২ ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিনটিতে জয় পেয়েছিল তারা।

প্রথম আসরের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী দল গঠন করছে ঢাকা। ইতিমধ্যে অ্যালেক্স হেলস, উসমান খান, তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসানদের মতো পরিচিত মুখদের দলে টেনেছে তারা। সবশেষ মেন্টর হিসেবে শোয়েবের নাম জানাল ঢাকা। গত আসরে এই ভূমিকায় ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা স্পিনার সাঈদ আজমল। নতুন মৌসুমে তাঁর বদলি হিসেবে আরেক পাকিস্তানিকে বেছে নিল ঢাকা।

