টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, ২২ মাস পর একাদশে সাইফ

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ২২ মাস একাদশে ফিরেছেন সাইফ হাসান। সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি।
বিশ্রামে রাখা হয়েছে শামীম পাটোয়ারিকে। গতকাল কোচ ফিল সিমন্স বলেছিলেন, শামীমের ফিট হতে খানিকটা সময় লাগবে। এর বাইরে দলে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। সাইফ ফিরলেও একাদশে সুযোগ মেলেনি নুরুল হাসান সোহানের। এছাড়াও একাদশের বাইরে আছেন নাসুম আহমেদ, সাইফউদ্দিন, তানজিম হাসান সাকিবও।
বাংলাদেশ দল সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি খেলেছে ২৪ জুলাই পাকিস্তানের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের একাদশ থেকে ৫ পরিবর্তন আনা হয়েছে।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শেখ মেহেদী, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেন।
নেদারল্যান্ডস একাদশ: ম্যাক্স ও’ ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), নোয়াহ ক্রস, শারিজ আহমেদ, কাইল ক্লেইন, টিম প্রিঙ্গল, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকিরেন, দানিয়েল দোরাম।