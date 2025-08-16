হোম > খেলা > ক্রিকেট

‘আফ্রিদি কুকুরের মাংস খেয়ে ঘেউ ঘেউ করছে’, রাজ্জাককে বলেছিলেন ইরফান

ক্রীড়া ডেস্ক    

ইরফান পাঠান ও শহীদ আফ্রিদি। ফাইল ছবি

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে লম্বা সময় ধরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছে না ভারত-পাকিস্তান। সেই দ্বন্দ্বের আঁচ পড়ে ক্রিকেটারদের মধ্যেও। বন্ধুত্বের আড়ালে উঠে আসে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের ঘটনা। তেমনই এক ঘটনা শোনালেন ভারতের সাবেক পেসার ইরফান পাঠান। ২০০৬ সালে করাচি থেকে লাহোরে যাওয়ার সময় পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদির সঙ্গে বাহাসে জড়িয়েছিলেন তিনি।

আফ্রিদির আচরণে অনেকটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন ইরফান। তাই জিজ্ঞেস করেছিলেন পাকিস্তানে কুকুরের মাংস পাওয়া যায় কি না। নয়তো আফ্রিদি কেন এত ঘেউ ঘেউ করছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম লাল্লানটপকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরফান বলেন, ‘ফ্লাইটে আমরা দুই দল একসঙ্গে ছিলাম। আফ্রিদি আমার কাছে এসে হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, “বাচ্চা কেমন আছো? ” আমি ভাবলাম, “তুমি আমার বাপ হলে কবে। ” অথচ বাচ্চার মতো আচরণ সে। আমি তার সঙ্গে নিজ থেকে কোনো আলাপে যাইনি। এমন না যে তার সঙ্গে আমার কোনো বন্ধুত্ব আছে।’

ইরফান আরও বলেন, ‘আমার পাশে তখন আব্দুল রাজ্জাক বসেছিল। তাকে বললাম, “এখানে কী কী মাংস পাওয়া যায়। ” সে এটা-ওটা বলতে থাকল। পরে জিজ্ঞেস করলাম, “কুকুরের মাংস পাওয়া যায়? ” অবাক হয়ে বলল, “এটা বলছো কেন? ” আমি বললাম, “সে (আফ্রিদি) তো কুকুরের মাংস খেয়েছে, এজন্য এতক্ষণ ধরে শুধু ঘেউ ঘেউ করছে।’ আফ্রিদি শুনে আর কিছু বলতে পারেনি। ”

আন্তর্জাতি ক্রিকেটে আফ্রিদি ৯ বার আউট করেছেন ইরফান। সর্বো ৭ বার ওয়ানডেতে।

