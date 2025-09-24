সাকিবকে ছাড়িয়ে শীর্ষে মোস্তাফিজ

অপেক্ষা ছিল কেবল এক উইকেটের। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবকে ফিরিয়ে সে অপেক্ষা ফুরিয়েছে মোস্তাফিজুর রহমানের। সাকিব আল হাসানকে পেছনে ফেলে টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী বোলার বনে গেছেন এই বাঁহাতি পেসার।
১১৮তম টি–টোয়েন্টিতে এসে সাকিবকে পেছনে ফেললেন মোস্তাফিজ। বর্তমান কাটার মাস্টারের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ১৫০ উইকেট। ১২৯ ম্যাচে ১৪৯ উইকেট নিয়ে এতোদিন বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে এই সংস্করণে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক ছিলেন সাকিব। ১১ ম্যাচ কম খেলেই তারকা অলরাউন্ডার এবং বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়কের রেকর্ডটি নিজের দখলে নিলেন মোস্তাফিজ।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে ২০ রানে ৩ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। সেই সঙ্গে সাকিবের পাশে বসেন তারকা পেসার। রেকর্ডটি নিজের দখলে নিতে বেশি সময় লাগল না তাঁর। ২০১৫ সালের এপ্রিলে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি অভিষেক হয় মোস্তাফিজের। এরপর শুরু থেকেই নিজের জাত চিনিয়ে আসছেন সাতক্ষীরার এই বোলার। ডেথ ওভারে দারুণ বোলিংয়ের জন্য বেশ সুনাম আছে তার।
লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশের হয়ে খেলেন না সাকিব। তাই মোস্তাফিজের এই রেকর্ডটি যে দীর্ঘদিন টিকে থাকবে সেটা বলাই যায়। টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী বোলার তাসকিন আহমেদ। ৮১ ম্যাচে গতি তারকার শিকার ৯৯ উইকেট। ৬১ উইকেট নিয়ে তালিকার চারে অবস্থান করছেন শেখ মেহেদী হাসান। সেরা পাঁচের সবার শেষের জায়গাটি শরিফুল ইসলামের দখলে। ৫৮ উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন এই বাঁহাতি পেসার।