ভক্তদের রোষানলে পড়া নাঈম শেখ নিলামে যেভাবে ‘কোটিপতি’

বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। এ বছরের ১৫ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বিধ্বস্ত হয়ে বাংলাদেশ দল যখন দেশে ফিরেছিল, তখন বিমানবন্দরে ভক্ত-সমর্থকদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। দেড় মাস পর দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার বিপিএলে বনে গেলেন কোটিপতি।
রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে গতকাল হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাঈম শেখকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকা থেকে তাঁর দাম বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সিলেট টাইটান্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চট্টগ্রাম রয়্যালস মোটা অঙ্কের টাকায় নিয়েছে বাঁহাতি এই ব্যাটারকে। কোটি টাকার বেশি দামে বিক্রি হওয়ার পর আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন,‘আলহামদুলিল্লাহ’। তবে তাঁকে নিয়ে যে এতটা কাড়াকাড়ি হবে, এমনটা তিনি আশা করেননি।
পরিসংখ্যান ঘাটলে দেখা যাবে, গত এক বছরে বিপিএল, ডিপিএল, এনসিএল সব জায়গাতেই তিনি বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। সর্বশেষ বিপিএলে ১৪৩.৯৪ স্ট্রাইকরেটে সর্বোচ্চ ৫১১ রান করেন তিনি। ১ সেঞ্চুরি ও ৩ ফিফটি করেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে। সাদা বলের আরেক টুর্নামেন্ট ডিপিএলের ২০২৪-২৫ মৌসুমে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬১৮ রান এসেছে নাঈমের ব্যাট থেকে। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের এই টুর্নামেন্টে দুটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি করেছেন তিনি। ১২১.৮৯ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। সাদা বলের টুর্নামেন্টের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে দীর্ঘ পরিসরের টুর্নামেন্টেও তাঁর ব্যাটে দেখা যায় রানের ফোয়ারা। চার দিনের এনসিএল টুর্নামেন্টের ২০২৫-২৬ মৌসুমে তিনি এরই মধ্যে ৪১১ রান করেছেন।
ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দেওয়া নাঈম শেখ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাবুডুবু খেতে থাকেন নাঈম শেখ। জাতীয় দলে তিনি থাকেন আসা-যাওয়ার মধ্যে। ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ৩৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৮ ম্যাচে করেছেন চার ফিফটি। সবশেষ ফিফটি এসেছে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। নিলামে যখন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে তাঁর নাম থাকায় সামাজিক মাধ্যমে তুমুল সমালোচনা হয়েছিল। সেই নাঈমের দাম ৫০ লাখ থেকে তিন ডাকে বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। কোটি টাকার খেলোয়াড় হয়ে প্রত্যাশার চাপ কি অনুভব করছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে নাঈম শেখ বলেন, ‘অবশ্যই। এটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য। যখনই যে জায়গায় যে অবস্থায় খেলি, আমার লক্ষ্য থাকে দলের হয়ে সেরাটা দেওয়া। রানের দিক থেকে লক্ষ্য থাকে যে আমি সেরা দশ কিংবা পাঁচে থাকব, সব সময় দাপট দেখিয়ে খেলব।’
ঢাকার পাঁচ তারকা হোটেলে যখন নিলাম চলছে, নাঈম তখন ব্যস্ত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। কোটি টাকায় চট্টগ্রাম রয়্যালসে বিক্রি হওয়ার পর সতীর্থরা তাঁকে নিয়ে অনেক মজা করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর ওপর যাঁরা ভরসা রেখেছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পত্রিকাকে নাঈম শেখ বলেন, ‘সত্যি বলতে এভাবে চিন্তা করিনি। ভালো লাগছে। চিন্তা করেছি, আমাকে যে নিলাম থেকে নেবে, তার টিমে আমি খেলব, এটাই আমার ভাবনা ছিল। ও রকম কোনো প্রত্যাশা ছিল না যে কোন দলে যাব, না যাব। যে আমাকে বিড করেছে, তাকে ধন্যবাদ যে আমাকে এভাবে ভরসা করেছে, আমার ওপর ভরসা রেখেছে।
নাঈম সবশেষ বিপিএলে ১৪৩.৯৪ স্ট্রাইকরেটে যে রান করেছেন, সেটা বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই হলেও বর্তমান টি-টোয়েন্টিতে ১৮০ থেকে ২০০-এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেন অনেকেই। আইপিএলে ২৫০ রানের বেশি লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের ঘটনাও রয়েছে। আইপিএলে ব্যাটিং বান্ধব উইকেটে ঝড় তোলা অভিষেক শর্মা, শিবম দুবেরা তাণ্ডব চালান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও। বৈভব সূর্যবংশীও ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত।
সূর্যবংশীর মতো ঝোড়ো সেঞ্চুরি করে সদ্য সমাপ্ত রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নজর কাড়েন হাবিবুর রহমান সোহান। কাতারের দোহায় হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ, এনসিএল টি-টোয়েন্টি—টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই টুর্নামেন্টে ১৮০-এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন সোহান। এই সোহানকেই বিপিএলের নিলামে রাখা হয়েছে ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে। ১৮ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটারকে ৫০ লাখ টাকায় কিনেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। হয়তো নিলামে প্রথম সারির দিকে থাকলে দামের দিক থেকে রেকর্ড গড়তে পারতেন তিনি।
বিপিএলে গতকাল নিলাম চলার সময়ই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম, শেখ মেহেদী হাসানরা। প্রথম দফায় অবিক্রীত থাকার পর মুশফিকুর রহিম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ।’ পরবর্তীতে তাঁকে নিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রাজশাহী শান্তকে নিয়েছে সরাসরি চুক্তিতে। শেখ মেহেদী নিলামের সময় ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত।’ ভুল সিদ্ধান্ত কী বুঝে তিনি বলেছেন, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে কোনো একটা ব্যাপার যে মনঃপুত হয়নি, সেটা স্পষ্ট।
ঢাকা ক্যাপিটালস, রংপুর রাইডার্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সিলেট টাইটান্স, রাজশাহী রয়্যালস—এই ছয় দল নিয়ে হবে ২০২৬ বিপিএল। যাদের মধ্যে নোয়াখালী এক্সপ্রেস এবারই প্রথমবার টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে। জাকের আলী অনিক ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে অনেকটা না চাইতেও নোয়াখালীকে নিতে হয়েছে। অঙ্কনের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনো অভিষেক হয়নি। জাকের বাংলাদেশ দলে সুযোগ পেয়েও নিজেকে প্রমাণ করতে পারছেন না। নিলামের আগে এনামুল হক বিজয়, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবুদের রেডফ্ল্যাগে রাখা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সবশেষ ২০২৫ বিপিএলও নানা নেতিবাচক ঘটনায় খবরের শিরোনাম হয়েছে। এবার ৬ দলের বিপিএল কেমন হয়, সেটা সময়ই বলে দেবে।