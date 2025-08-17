হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিগ ব্যাশের দলের সঙ্গে পারল না বাংলাদেশ ‘এ’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিগ ব্যাশের দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমির কাছে আজ হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’। ছবি: এনটি ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এক ম্যাচ জিতছে তো আরেক ম্যাচ হারছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচ হারের পর গতকাল ৩২ রানে নেপালকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’। আজ আবার হারের স্বাদ পেয়েছে নুরুল হাসান সোহানের দল। টিআইও স্টেডিয়ামে বিগ ব্যাশর দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমির কাছে তারা হেরেছে ৫ উইকেটে।

গত ম্যাচের মতো আফিফ হোসেন অপরাজিত ছিলেন আজও। পার্থ স্করচার্সের একাডেমি দলের বিপক্ষে অপরাজিত ছিলেন ৪৯ বলে ৪২ রান করে। পাওয়ার প্লেতে ২৫ রানে ৩ উইকেট হারানো বাংলাদেশ ‘এ’ স্বচ্ছন্দে রান তুলতে পারেনি একেবারেই। পার্থ স্করচার্সের দুর্দান্ত বোলিংয়ে আফিফ ছাড়া আর কেউ বলার মতো ইনিংস গড়তে পারেননি। ২০ ওভারে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের স্কোর ৯ উইকেটে ১২৩ রান।

টি-টোয়েন্টিতে এ আর কি কঠিন লক্ষ্য? পার্থ স্করচার্স লক্ষ্য পেরিয়ে যায় দুই ওভার আর ৫ উইকেট হাতে রেখেই। ‘এ’ দলের দুই স্পিনার নাঈম হাসান আর রাকিবুল হাসান পেয়েছেন দুটি করে উইকেট। ৩ ম্যাচে দ্বিতীয় হারে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সামনে সেমিফাইনালে ওঠার পথটা কঠিন। ১১ দলের টুর্নামেন্টে প্রতিটি দল খেলবে ৬টি করে ম্যাচ। পয়েন্ট তালিকার সেরা চার দল জায়গা পাবে সেমিফাইনাল। পয়েন্ট তালিকায় ১১ দলের মধ্যে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এখন আছে আটে।

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ায় অধিনায়ক মাহিদুল অঙ্কন, ‘এ’ দলে ৭ টেস্ট ক্রিকেটার

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হান্ড্রেডে ভাঙল তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড

টি-টোয়েন্টিতে ধোনির এই রেকর্ডটি এখন ডি ককের

বিশ্বকাপে বিরল কীর্তি গড়তে যাচ্ছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার জেসি

এশিয়া কাপের দলেও বাবর-রিজওয়ানদের রাখল না পাকিস্তান

ফের ব্যর্থ সাকিব, এবার জিতল অ্যান্টিগা

দল নির্বাচনে বাইরের চাপে অস্বস্তিতে কোচরা

বিজয়ের ‘শেষ’ দেখছেন প্রধান নির্বাচক

ঘরের মাঠে রান তাড়ার রেকর্ড গড়ে সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া

নেপালের জাতীয় দলকে হারাল বাংলাদেশ ‘এ’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা