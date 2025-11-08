আফগানিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে ইতিহাসের পাতায় রশিদ খান

শিরোনাম দেখে হয়তো অনেকে চমকে যেতে পারেন। যে রশিদ খান আফগানিস্তানের জার্সিতে একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন, তিনি কীভাবে আফগানদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন! আসলে এই রশিদ খান যে সেই রশিদ খান নন।
হ্যাটট্রিক করা এই রশিদ খান খেলেন নেপালের হয়ে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে কীর্তিটা তিনি করেছেন হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে। হংকংয়ে ৬ ওভারের টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম ও একমাত্র হ্যাটট্রিক করা বোলার হলেন রশিদ খান। হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি নেপালের এই পেসার হংকং সিক্সেসে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েছেন।
হংকংয়ের মংকক মিশন রোডে গতকাল ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে আফগানিস্তান-হংকং। টস জিতে আগে ব্যাটিং পাওয়া আফগানদের ইনিংসের পঞ্চম ওভারে এসে সবকিছু ওলটপালট করে দেন রশিদ খান। সেদিকউল্লাহ পাচা, শরাফুদ্দিন আশরাফ, ইজাজ উদ্দিন আহমাদজাই—পঞ্চম ওভারের প্রথম তিন বলে আফগান এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করা বোলার বনে গেলেন রশিদ। এই তিন ব্যাটারের পাশাপাশি গুলবাদিন নাইবকে ফিরিয়েছেন রশিদ খান। ২ ওভারে ২৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে রশিদ হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটাও নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন।
রশিদের রেকর্ডের দিনে অবশ্য ম্লান হয়েছে সতীর্থদের পারফরম্যান্সে। টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া আফগানিস্তান নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে করেছে ১১২ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন ফরমানউল্লাহ। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৬ ওভারে ২ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায় নেপাল। আফগানদের ১৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ফরমানউল্লাহ। ৩০ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ২ ওভারে ১৯ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। আজ ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে নেপাল। আর নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে শেষ আটের টিকিট কেটেছে আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-কুয়েত কোয়ার্টার ফাইনাল।