ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মাহমুদউল্লাহ, দোয়া চাইলেন স্ত্রী

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন একটি ছবি পোস্ট দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী জান্নাতুল কাওসার মিষ্টি। প্রাণপ্রিয় স্বামীর জন্য সবার কাছে দোয়া চাইলেন মিষ্টি।
ফেসবুকে মাহমুদউল্লাহর হাসপাতালে শুয়ে থাকার ছবি পোস্ট করেন মিষ্টি। বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটারের স্ত্রী লিখেছেন, ‘আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তাকে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। সব কিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পরম করুণাময়। তার (মাহমুদউল্লাহ) জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহুম্মা বারিক লাহু।’ পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি আছেন বাংলাদেশের সাবেক এই ক্রিকেটার। রক্তচাপ হঠাৎ কমে গেলেও এখন স্বাভাবিক রয়েছে। প্লাটিলেটের অবস্থাও স্থিতিশীল।
এ বছরের মার্চে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। তখন থেকেই তাঁর ক্যারিয়ার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটে। কদিন আগে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার একটা কোচিং কোর্সও করেছেন।