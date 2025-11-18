হোম > খেলা > ক্রিকেট

শততম টেস্টের আগে মুশফিককে নিয়ে তামিমের আবেগঘন বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    

তামিম ও মুশফিক। ফাইল ছবি

ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে মুশফিকুর রহিম। আগামীকাল মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামবে বাংলাদেশ। সবকিছু ঠিক থাকলে সেই ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নামবেন মুশফিক। তাঁর আগে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন তামিম ইকবাল।

নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে মুশফিকের ছবি পোস্ট করেছেন তামিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘তোকে নিয়ে বলার আছে অনেক কিছুই। সেই ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলছি, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে, বিভিন্ন পর্যায়ে, রুমমেট ছিলাম অনেকবার। কাছ থেকে দেখেছি তোকে। কোনো এক সময় কোন এক উপলক্ষে কোনো প্ল্যাটফর্মে নিশ্চয়ই বলব সবকিছু।’

কোনো তর্ক ছাড়াই বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিশ্রমী ক্রিকেটার মুশফিক। বরাবরই টিম হোটেলে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে অনুশীলনে ছুঁটেন তিনি। ঐচ্ছিক অনুশীলনেও হাজির হন নিয়ম করে। এমনকি দলগত রুটিনের বাইরে ব্যক্তিগতভাবেও মাঠে ঘাম ঝরাতে দেখা যায় মুশফিককে। লম্বা সময় ধরে এসব করে আসছেন তিনি।

বয়সভিত্তিক দল থেকে একসঙ্গে খেলে আসায় মুশফিকের নিবেদন সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জানেন তামিম। তাই প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে শততম টেস্টের মাইলফলক মুশফিকের জন্য প্রাপ্য ছিল বলেই মনে করেন তামিম।

এই প্রসঙ্গে তামিম লিখেছেন, ‘আজকের দিনের জন্য শুধু একটিই কথা, বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলার মাইলফলক তোর চেয়ে বেশি আর কেউ ডিজার্ভ করে না। আশা করি, ভবিষ্যতে এই অর্জনে তোর পাশে নাম লেখাবে আরো অনেকেই।

কিন্তু তুই প্রথম, এটা তোরই প্রাপ্য।’

